Celia Pérez 08 FEB 2026 - 19:36h.

El capitán ha mostrado su enfado en redes sociales

El Real Oviedo podría denunciar a LALIGA por una decisión 'ilegal y abusiva'

Compartir







LALIGA decidió suspender este sábado el Rayo Vallecano-Real Oviedo previsto para las 14.00 horas por las malas condiciones del terreno de juego. La decisión ha encendido la indignación de todo el club carbayón, que incluso ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol que se le conceda como ganado el partido. Lo último llega en redes sociales con Santi Cazorla, cargado de nuevo duramente contra LALIGA y su gestión.

Si ya ha mostrado en otras ocasiones su disconformidad por los horarios del Real Oviedo, en esta ocasión el motivo de su enfado llega un día después de dicha suspensión y compara al organismo español con la Premier League. "La realidad es que LALIGA está a años luz de la Premier League en todos los sentidos", ha apuntado en su perfil de X.

El Real Oviedo solicita los tres puntos a la RFEF

El Real Oviedo ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se le conceda como ganado el partido contra el Rayo Vallecano que fue aplazado ayer por LALIGA, por el mal estado del terreno de juego del Estadio de Vallecas. El club azul toma esta decisión "debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano", señala el Oviedo en un escrito trasladado a los medios de comunicación.

"El Real Oviedo acudirá a todos los órganos oficiales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados", expresa el club carbayón.

El club azul apunta que "todo ello sin perjuicio de emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables del despropósito generado por la actuación de la Liga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano".

El director general, Agustín Lleida, avanzó ayer, en unas declaraciones realizadas a la Cadena Cope, que el club azul considera que LaLiga "no tiene competencias para suspender el partido de la forma en la que se suspendió". "Esto podría ser una infracción muy grave por la ley del deporte y también lo estamos estudiando", apuntó.