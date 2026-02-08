Pepe Jiménez Sevilla, 08 FEB 2026 - 18:55h.

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras el encuentro de este domingo ante el Girona y, tras reconocer la pésima primera mitad, recordó que hubo un polémico penalti que "parece que el ni el VAR ni el árbitro lo vieron"

"He visto la foto, parece que el VAR y el árbitro no la han visto", comentaba en los micrófonos de DAZN, en los mismos que decía que "a los cinco minutos me di cuenta que no estábamos bien, que salíamos mal, que presionábamos mal, más ante un rival que sabemos cómo juega, que trata bien el balón, con mucha gente por dentro. No estábamos evitando lo que habíamos visto. Salimos con vida del primer tiempo".

En esta línea, insistió en que "mis jugadores juegan con el alma, lo intentan, sabemos la situación en la que estamos y cuando las cosas no salen como uno pretende, queda todo camuflado. Hay cosas que están bien acá, al menos la entrega que tienen. Pueden hacerlo bien o mal, pero se dejan el alma".

Matías Almeyda en sala de prensa:

Análisis del encuentro: "Se modifica todo con el gol, lo hicimos muy mal en el primer tiempo. En el segundo tiempo mejoramos, por eso empatamos. Por otro error, casi perdemos nuevamente. Esto es lo que somos, esto es lo que tenemos que seguir trabajando, porque no es fácil".

La polémica mano del Girona: "No sé si la foto es trucada, pero parecía que iba a jugar al basket. No me detengo en eso, porque el último penalti lo hicimos nosotros. Es difícil que nos cobren algo, porque ya ni el arbitraje nos respeta".

El papel de los canteranos: "Los canteranos, desde hace varios partidos, nos están dando bastante. Esa juventud te hace no caer en la realidad. No sos consciente de todo lo que pasa. Cuando uno es más grande, es consciente de otras cosas. La gran mayoría de ellos lo están haciendo bien".

El cambio de Akor Adams por Alexis Sánchez: "Respeto a la gente, pero sé porqué tomo las decisiones. Mido que los jugadores salten, pero también sé el tiempo que tardan en saltar. Sé quien salta más, no importa si uno mide dos metros y otro 1.60. Hay una historia detrás de Alexis Sánchez, creía que algo podía llegar a lograr. Por eso fue el cambio. Nada te garantiza que la gente alta meta de cabeza, de hecho aún no hemos hecho ninguno. El análisis futbolístico que hago es diferente, aunque yo también me equivoco".

El enfado con su 'presión al hombre': "Están equivocados. El día que quieran, les explico lo que es marcar al hombre. No camuflen algo que no es. Marcar al hombre es cuando juegas uno contra uno en todo el terreno de juego, eso no lo estamos haciendo. Eso lo hacíamos en otros clubes, acá sé que no podemos hacerlo. Acá tengo un libre que, a veces, me queda por un sector. Si nos ponemos, hablamos de fútbol y les explico la razón de mis decisiones. Si te pregunto por la presión del otro día o la de hoy, todas son diferentes. Está bien el análisis, desde este lado os digo lo que hacemos. Es muy fácil sentarse y mover las fichas. Hay muchos condimentos que tiene el fútbol. Por hablar hay muchos campeones del mundo, hablando todos son campeones. Nosotros estamos trabajando, si es malo, me echarán".

¿Se equivocó en el planteamiento inicial?: "Nunca me planteo si me equivoco o no, si lo hago, no se lo digo, para que me maten mañana. Lo harán ustedes solos".

El punto ante el Girona: "Cada punto que se sume, es bueno.Acá jugamos para salvar la categoría. Está quien piensa que este Sevilla es el que ganó copas. No es ese Sevilla. Este Sevilla se equivocará, el entrenador se equivocará... hay que salvar la categoría. Yo me autocrítico, pero es la realidad. Esto es la lucha constante. Son finales de verdad".

El error en el último minuto: "Tenía ganas de cortármela. Simplemente. Estaba viendo la jugada, teníamos un empate, quedaba un minuto más. Ya está, lograste el empate. De un saque largo, quedamos mal parados y viene un penalti. Es demasiado regalo después de todo lo que hemos corregido. No piensen que a mí me da lo mismo. Vamos a los vídeos, a las jugadas, practicamos córner... y cada vez que veo como lanzamos un córner... está mal. El segundo tiempo demuestra la entrega que tienen, se parten el alma. No es fácil para cualquiera jugar en este ambiente. Nos vamos a equivocar, pero hay que darles confianza. No es un hombre, ni dos. Hay una institución. El verdadero hincha de este club tiene que entender que estamos peleando por la salvación. ¿Somos rivales o del mismo equipo? Les valoro eso a los muchachos. Les pegan todos los días, les dicen que no son jugadores para el Sevilla. Son jugadores del Sevilla y voy apoyarlos siempre".

"Creo que, para mí, hay un bloqueo. En ese momento, pretendían hacer el segundo. El partido estaba terminado. Necesitábamos esa tranquilidad. Después de una semana preparando, al minuto, nos ponemos por debajo. Les está ganando esa parte negativa. Debemos salir todos juntos, después veremos. Estamos en plena defensa de una institución. Nosotros desde fuera les gritamos y no nos escuchan. Ellos van, pero tienen que ir con consciencia.

¿Está desgastado Almeyda?: "Yo voy a estar hasta el día que me digan que esté. Si no sirvo, me iré. Llevo 15 años trabajando sin parar. Quiero estar acá, por eso me duele, no vine de vacaciones a la Giralda. La conocí hace 30 años. No estuve en la etapa linda, pero la que viví yo, era parecida. Se construyó un Sevilla nuevo y se consiguieron cosas, salieron jugadores muy importantes. Ahora estamos luchando".

¿Molesto por las críticas?: "No, no, yo no leo. Críticas hay siempre, soy el responsable. Digo que a los jugadores, en estos momentos, lo que menos les conviene es lo negativo. Si siempre te están diciendo cosas, se te acab la energía. Entre todos tenemos que darle energías al grupo. Somos muchos equipos en la misma línea. No pedimos que nos aplaudan, no estoy en contra de las críticas, no vivo del rencor. Si la crítica es destructiva, no me gusta. Sepamos dividir cuando hablo con respecto a darles la razón y cuando no estoy de acuerdo".