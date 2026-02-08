Pepe Jiménez Sevilla, 08 FEB 2026 - 18:31h.

Kike Salas, protagonista de la cita, recuerda la polémica acción de la primera mitad

Kike Salas, jugador del Sevilla, atendió a los micrófonos de DAZN tras el encuentro de este domingo ante el Girona y, tras repasar el encuentro, el zaguero recordó que hubo "un penalti clarísimo" en la primera mitad pidiendo "respeto arbitral".

El central sevillista, héroe junto a Vlachodimos en el descuento, se mostró altamente tranquilo durante su entrevista, pero no pudo contener la rabia al recordar la polémica mano de Vitor Reis en el área durante la primera mitad.

"En el primer tiempo no hemos sabido gestionar los tiempos, hemos fallado en la presión, ha habido un penalti que creo que ha sido bastante clarísimo, le da con la mano abierta. Somos un club histórico, que merecemos respeto. Creo que es bastante claro, no sé porqué al revisarlo no le dicen nada", comentaba.

Poco antes, Kike Salas recordaba que "en la primera parte prácticamente no nos ha salido nada. En la segunda nos hemos dejado todo, nos ha costado tener ocasiones claras, pero le he pegado con el alma, con lo que me quedaba".

Cabe recordar que la queja de Kike Salas no es nueva en el Sevilla y es que la entidad hispalense cuenta varias acciones polémicas que no han acabado de su parte durante esta temporada.