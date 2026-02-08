El uno por uno del Girona ante el Sevilla: notas del empate en el Sánchez-Pizjuán

Celia Pérez 08 FEB 2026 - 18:13h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Míchel

Míchel repasa el mercado de fichajes del Girona y aborda su futuro: "Veremos si podemos continuar"

El Girona se ha medido este domingo al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports. Los de Míchel consiguieron adelantarse en el marcador por medio de Lemar, pero un tanto de Kike Salas en el último suspiro dejó el empate en el electrónico del estadio sevillista.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto albirrojo en el partido disputado en el estadio Sánchez-Pizjuán.

Gazzaniga [6]: entró en el once por el lesionado Ter Stegen. A pesar de algún susto, partido muy sólido del meta argentino. Tuvo una buena estirada de mérito para evitar una ocasión de Peque. Seguro en un remate de Oso. También a uno de Maupay. Poco pudo hacer en el gol del Sevilla.

Rincón [6]: el navarro firmó un buen partido, cumpliendo atrás y ofreciendo opciones cuando el equipo se estiraba en ataque. Tuvo un remate que se le fue alto.

Vitor Reis [5]: el brasileño cumplió en la defensa albirroja. Cubrió bien los huecos y encimando a sus rivales para no dejarles opciones.

Blind [5]: partido sin grandes alardes. Tratando de controlar a Carmona en banda y con dando un buen susto a su afición con una cesión hacía atrás que no conectó con Gazzaniga y acabó tocando en el palo.

Arnau [8]: atento en las ayudas defensivas y aportando en ataque, como un pase buenísimo en diagonal buscando al Tsygankov. Fue metiendo pases una y otra vez. Estuvo en todo.

Fran Beltrán [7]: partido notable, controlando y dirigiendo el juego del equipo desde el centro del campo. Gran disparo desde fuera del área que obligó a lucirse a Vlachodimos.

Iván Martín [7]: firmó un buen partido, atento al corte para evitar que los jugadores sevillistas progresaran. Intenso en la presión para captar balones. Subiendo y creando. Vio la cartulina amarilla en el tramo final. Provocó un penalti que terminó fallando Stuani.

Tsygankov [6]: se ofreció y combinó constantemente con sus compañeros. Tuvo una ocasión clarísima que salvó el meta sevillista.

Lemar [8]: el francés volvió a dejar destellos del futbolista que fue. Marcó tres años después y lo hizo con un gran disparo desde fuera del área. A punto estuvo de hacer el segundo tras mala parada del meta sevillista. Estaba en todo, recuperando y construyendo.

Bryan Gil [7]: protagonista del primer gol con una carrera tremenda por todo el centro del campo superando hombres. Ofreció un centro peligrosísimo que el portero sevillista no consiguió detener y que a punto estuvo de aprovechar Lemar. Importante también en las ayudas defensivas en banda.

Vanat [6]: providencial ganando duelos y dándole alas al equipo, como en el 0-1. Fue el primer cambio de Míchel, dejando su puesto a Echeverri.

Sustituciones en el Girona

Echeverri [3]: Buena ocasión que se marchó arriba. Cartulina amarilla por una falta a Suazo. Perdió el balón en una zona peligrosísima y que acabó en el gol de Kike Salas. Trató de resarcirse con una gran contra que acabó con penalti a favor del Girona.

Witsel [5]: dinámico, buscando el balón, pero sin demasiada incidencia en un tramo en el que el Sevilla ganó el peso del balón.

Joel Roca [6]: centrado en las ayudas defensivas.

Francés [5]: más de lo mismo, tratando de ayudar al equipo en defensa.

Stuani [4]: salió para anotar el penalti final y se lo paró el meta sevillista.