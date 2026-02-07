Juan Pérez 07 FEB 2026 - 14:33h.

J Balvin aparece en las fiestas previas a la Super Bowl y se plantea como una opción clara

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por cantar en la Super Bowl?

Compartir







San FranciscoEl entorno público y privado de la Super Bowl 2026 es un hervidero de fiestas con estrellas de todo tipo ancladas tanto a la alfombra roja como a las puertas traseras. Son muchos rostros de actores y artistas enlazados a la presencia el domingo en el espectáculo más sonado del mundo, y la rumorología coloca a algunos de ellos en el sonado Halftime Show de Bad Bunny por nombre, cercanía y colaboraciones pasadas.

Los más de 50 millones de seguidores de Bad Bunny sólo en Instagram, revelan que sin duda el puertorriqueño es la gran estrella de la Super Bowl 2026. No es un invitado sino parte del show como sucede cada año con el espectáculo, pero esta vez el impacto es mucho mayor en un momento donde el apellido hispano resuena más que nunca. Por eso la elección de las collabs es fundamental.

En la rueda de prensa previa Bad Bunny no sólo hizo récord de asistencia de periodistas, sino que aplacó todas las preguntas sobre el espectáculo. Dijo que tenía muchos invitados especiales, pero no dio ni una sola pista...en cambio las fiestas pre-Super Bowl son un chivato de las posibilidades abiertas para esos 13 minutos de música sin pausa en el Levi's Stadium. Y hay tres nombres señalados en las últimas horas con mucho aura latino.

Becky G, Eladio Carrión y J Balvin

Una de las imágenes de las últimas horas es la unión de tres voces representativas de la música latina: Becky G, Eladio Carrión y J Balvin. Cada uno en su estilo, en su género y con sus diferencias, pero todos estaban juntos en la fiesta previa que Apple preparó para darle forma a lo que va a ser el concierto del domingo frente a millones de espectadores.

PUEDE INTERESARTE La ausencia de Trump y el espectáculo de Bad Bunny: todo lo que tienes que saber sobre el momento más esperado en la Super Bowl 2026

El nombre más obvio es el de J Balvin, porque ya han compartido escenario en la Super Bowl en el show de Shakira y Jennifer Lopez, pero es que además tienen un álbum juntos. Y parecen haber dejado atrás las rencillas entre ambos, pero sería algo extraño porque el espectáculo se lleva preparando desde hace meses y la reconciliación parece más cercana en el tiempo.

En la misma fiesta estaban también Grace Bowers, Austin Millz y el nombre fuerte que apenas posó para las fotos: Travis Scott. Sin duda este puede ser uno de los grandes pelotazos de la noche, porque no esquivó las cámaras pero tampoco posó como otros artistas, por lo que podría guardar algún secreto para la noche.

En otras ubicaciones también han aparecido artistas como Pharrell Williams, E-40 y Too Short, pero sólo el primero parece tener algo de cartel como para colaborar con Bad Bunny en un evento de tal tamaño. Aún así no hay que olvidar el sello latino de Shakira y Jennifer Lopez, sobre todo de la primera, porque la colombiana cantó junto a Bad Bunny un mashup con versiones de 'I like it', 'Callaita' y 'Chantaje'. Si alguien puede conectar con el pasado, cerrar la narrativa y crear un ambiente único, sin duda puede ser la colombiana.

Mientras tanto todo son elucubraciones, pistas y deseos por escuchar determinado tema o ver a alguna estrella sobre el escenario junto a Bad Bunny. La única promesa del puertorriqueño es clara, bailar sin parar durante todo el descanso.