Así 'destrozó' el Atlético al Betis en Copa: la posición de Lookman, las conexiones con Baena y la salida por derecha

El Atlético de Madrid y el Real Betis se miden este domingo en el partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports apenas unos días después del 0-5 rojiblanco en La Cartuja en los cuartos de final de la Copa del Rey. Diego Pablo Simeone y Manuel Pellegrini vuelven a encontrarse en un duelo con estas alineaciones confirmadas.

Por parte del Atlético de Madrid, Simeone recupera a Julián Álvarez para la titularidad y el argentino formará por primera vez al lado de Ademola Lookman tras el partidazo del nigeriano en su estreno en La Cartuja. Antoine Griezmann regresa al banquillo junto a Álex Baena, pensando también en el duelo ante el Barça en Copa del Rey, llevando a Thiago Almada a participar de inicio. Marc Pubill ha sido baja de última hora, entrando Giménez en su lugar.

En la portería, Jan Oblak recupera su lugar en detrimento de Juan Musso por detrás de una defensa que tan solo varía en la baja de Pubill. En la medular, Rodrigo Mendoza se estrenará como titular al lado de Koke ante la lesión de Pablo Barrios, uno de los tres hombres de baja junto a el exbético Johnny Cardoso y Nico González.

En el Betis, Manuel Pellegrini sale con cinco modificaciones con respecto a los hombres que formaron de inicio en el choque copero que dejó a varios señalados. Uno de ellos fue Adrián San Miguel, que tuvo la oportunidad en una portería a la que regresa de nuevo Álvaro Valles por detrás de la zaga en la que Natan y Ricardo Rodríguez ocuparán los puestos de Marc Bartra y Valentín Gómez.

Además, Álvaro Fidalgo tendrá su primera titularidad como verdiblanco dejando a Nélson Deossa en el banquillo mientras que Bakambu será el delantero en lugar del Chimy Ávila, baja en el Metropolitano. Además del argentino, Pellegrini sigue teniendo bajas por lesión de la talla de Isco, Gio Lo Celso, Cucho Hernández, Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín.

Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid-Real Betis

XI del Atlético: Jan Oblak; Marcos Llorente, Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza, Giuliano Simeone, Thiago Almada; Julián Álvarez, Ademola Lookman.

XI del Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan da Souza, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo; Antony, Ez Abde, Cédric Bakambu.