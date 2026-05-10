Jorge Morán 10 MAY 2026 - 22:56h.

El Barcelona no tuvo rival en el Clásico

Notas y uno por uno del FC Barcelona ante el Real Madrid en el Clásico

Compartir







El Barça es campeón de LALIGA EA SPORTS. Y lo hace además humillando a un Real Madrid que llegó con un vestuario dividido y con muchos problemas que resolver. Un Clásico con mucha tensión, como se pudo ver en la previa, y que dejó el emotivo minuto de silencio de todo el Camp Nou por el fallecimiento del padre de Hansi Flick por la madrugada.

Un título que supone el segundo consecutivo de los de Hansi Flick, haciéndolo además con un equipo lleno de canteranos. Con este trofeo, a falta de tres jornadas para el final de LALIGA, el Barça consigue el número 29 en su historia de la competición doméstica.

Un inicio superior del Barcelona

Aunque los de Arbeloa comenzaron algo mejor el partido, rápidamente el Barcelona asentó el primer golpe. Antes del minuto 10, una falta en la frontal de Camavinga supuso el primero de los catalanes. Marcus Rashford no falló con un disparo espectacular al palo de Thibaut Courtois y llenó de locura las gradas de un Camp Nou que veía más cerca el título.

Tan sólo ocho minutos después y tras varios acercamientos del Barcelona, los de Hansi Flick volvieron a cambiar el resultado en el marcador. Cancelo filtró un gran balón al área en dónde apareció Dani Olmo para, con gran maestría, dejar la pelota muerta en el borde del área. Ferran Torres aprovechó la desconexión de Raúl Asencio para adelantarse en velocidad y poner el segundo en el marcador. El gol número 16 del delantero español en lo que lleva de LALIGA.

Un tanto que hizo despertar al Real Madrid, que a punto estuvo de recortar distancias en una acción en la que Gonzalo García no estuvo acertado. Un minuto después, cuando Vinicius ya se colocaba para marcar, Eric García salvó a los suyos tirándose al suelo y tocando el balón.

Una segunda mitad que vale un título de LALIGA

Con la vuelta de ambos equipos al terreno de juego, la tónica dominante siguió siendo la misma. Aunque la tensión creció por momentos, como un encontronazo entre Asencio y Dani Olmo, al que se sumaron Gavi y Vinicius. Pero sin duda, el momento más extraño llegó minutos después.

Jude Bellingham cayó desmayado en el césped del Camp Nou después de un codazo sin querer de Eric García que le provocó una brecha en la boca. Una acción que no debería ser penalti, pero que los madridistas pidieron y más viendo que esta temporada estas acciones están siendo señaladas. El inglés además también logró anotar, pero su tanto fue anulado por fuera de juego.

Los minutos pasaban y aunque el Madrid se acercaba más a la portería de Joan García, apenas generaban ocasiones de peligro. Tampoco el Barcelona, que con el resultado tan cómodo a favor, bajó un poco el ritmo pensando más en el alirón. Lo único reseñable llegó en varios enfrentamientos entre jugadores, que demostraba que a los madridistas no les gustaba nada la alegría de los culés.