La bendición definitiva de Messi a Lamine Yamal como su sucesor: "Para mí es el mejor"

Andrea Esteban 08 MAY 2026 - 20:19h.

Messi elogió públicamente a Lamine Yamal en un acto de Adidas.

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Hay frases que pesan más que un Balón de Oro. Y luego están las de Leo Messi. El futbolista que gobernó el fútbol durante década y media, el hombre que convirtió lo imposible en rutina y que cambió para siempre la historia del Barça, ha señalado públicamente a Lamine Yamal como el heredero que más le recuerda a sí mismo. Y no se ha quedado a medias.

“Si me tengo que quedar con uno por la edad, por lo que ha hecho hasta ahora y por el futuro que puede llegar a tener, es Lamine. No hay duda, para mí es el mejor”.

La frase, pronunciada en un acto de Adidas, suena casi como un traspaso simbólico de corona. Porque Messi no suele regalar elogios de ese calibre. Y porque Lamine Yamal, con apenas 18 años, ya no vive como una promesa: juega como el líder absoluto del Barça.

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El espejo que el Barça no esperaba encontrar tan pronto

El Barça todavía estaba intentando aprender a vivir sin Messi cuando apareció Lamine Yamal. Sin avisar. Sin transición. Como si La Masia hubiera decidido desafiar la lógica del fútbol moderno y fabricar otro fenómeno generacional demasiado pronto.

El paralelismo es inevitable. Ambos zurdos. Ambos descarados. Ambos diferenciales desde adolescentes. Pero lo más impactante no es la comparación estética, sino la dimensión de su irrupción. A su edad, Lamine ya acumula títulos, un segundo puesto en el Balón de Oro y el cartel de mejor jugador joven del planeta.

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Por eso las palabras de Messi no son un elogio cualquiera. Son una validación histórica.

El argentino incluso reconoció que, de toda la nueva generación, es el jugador con el que más se identifica al recordar sus propios inicios. Una confesión que coloca a Lamine en un escalón reservado solo para elegidos.

El heredero ya no necesita permiso

Durante años, el barcelonismo buscó obsesivamente “al nuevo Messi”. El problema es que eso era imposible. Hasta que apareció alguien que no necesitó parecerse a Leo para recordar constantemente a Leo.

Lamine Yamal no ha heredado el dorsal, sino algo mucho más difícil: la sensación de inevitabilidad. Esa impresión de que cada vez que toca el balón puede pasar algo extraordinario. Ahora, además, tiene la bendición definitiva.

Mientras Messi disfruta de los últimos años de su carrera lejos de Europa y Lamine lidera el nuevo proyecto azulgrana, el fútbol asiste a una escena casi poética: el mejor de todos reconociendo públicamente al chico que apunta a marcar otra época en el Barça.