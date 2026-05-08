Pablo Sánchez 08 MAY 2026 - 10:40h.

Cambio clave en el Real Oviedo con la búsqueda de un nuevo director deportivo

Seis goles con el filial blaugrana en la segunda vuelta

Compartir







Con el transcurrir de los días y la cercanía del final de temporada se van dilucidando muchos detalles de cara a la próxima temporada. En el caso del Real Oviedo, más allá de los jugadores ya renovados y los que están cerca de hacerlo, el club está pendiente de ciertos futbolistas como Joaquín Delgado. El delantero se marchó cedido al filial del Barcelona el pasado mes de enero con una opción de compra bajo el brazo. El conjunto blaugrana ya ha tomado una decisión al respecto.

Según informa Killer Asturias, el Barça no ejecutará dicha opción de compra por Joaquín Delgado. El delantero cayó de pie en el Barça Atlètic en el apartado goleador y se habló mucho sobre su futuro. Ahora que la temporada ha terminado para el filial tras quedarse a las puertas del play off de ascenso, el club ha decidido que Joaquín vuelva a su club de origen.

PUEDE INTERESARTE El Real Oviedo avanza con los fichajes del próximo curso: nueva oferta sobre la mesa

Si nada cambia próximamente, Joaquín pasará a formar parte del próximo proyecto carbayón, que por desgracia todo apunta a que será en LALIGA HYPERMOTION. El pasado curso no tuvo opción de subir al primer equipo en ningún momento por falta de fichas, motivo que empujó al Oviedo a buscarle hueco en un club de superior categoría que el Vetusta. Una vez concluya la temporada regular, volverá a El Requexón para descansar y encarar el nuevo curso.

PUEDE INTERESARTE Joaquín Delgado provoca al Barcelona un debate de mercado con el Oviedo atento

Los números de Joaquín Delgado

Las cifras con las que Joaquín se marchó al Barça Atlètic hablan por sí solas del mencionado interés. 14 goles en 17 partidos con los azules lo convirtieron en el máximo goleador de Segunda RFEF y en un reclamo para muchos clubes en el mercado invernal. El Barcelona apostó por él y en el filial ha logrado sumar más de mil minutos y seis dianas a su cuenta. Unas cifras inferiores a las de la primera vuelta, pero que evidencian de nuevo el gran olfato que posee.