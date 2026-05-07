Ángel Cotán 07 MAY 2026 - 19:05h.

El guardameta txuri urdin tiene contrato en vigor

El club donostiarra analiza opciones ante una duda de mercado

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Álex Remiro acapara focos en este tramo final de temporada. El portero de la Real Sociedad está experimentando una bajada de rendimiento en los últimos encuentros que incluso lleva a pedir a un sector de la afición la titularidad de Unai Marrero. Un mal momento que no tapa el gran nivel que ha mostrado en este curso, hecho que le mantiene con opciones de participar en el próximo Mundial. Pellegrino Matarazzo confía en él, el portero lleva meses siendo relacionado con el FC Barcelona y el club donostiarra mueve ficha.

Según avanza MARCA, la Real Sociedad ya le ha trasladado a Álex Remiro su intención de sentarse a negociar una vez termine la presente campaña. A sus 31 años, el guardameta de Cascante tiene contrato en vigor con la entidad txuri urdin hasta junio de 2027. Y aquí comienza la encrucijada para el portero.

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Álex Remiro, la oferta de la Real Sociedad y el plan del Barcelona

El interés azulgrana en Remiro es de sobra conocido en Zubieta. El Barça desea elevar la competencia en su portería aún siendo consciente que Joan García es la apuesta de presente y futuro del club. Según la citada fuente, la entidad culé tiene planificada una estrategia para hacerse con los servicios del meta de la Real Sociedad, aunque la pelota queda en el tejado del jugador.

Las prioridades del Barcelona en el próximo mercado de verano pasan por firmar un delantero centro, un central y un lateral. El deseo de incorporar a Álex Remiro en portería choca con los problemas económicos del club, por lo que se intenta 'jugar' con su contrato actual.

El Barça, que desea reducir masa salarial con Ter Stegen, ve en el portero realista una opción apetecible. Eso sí, la estrategia culé no es otra que no pagar traspaso por su llegada, de ahí que sea el propio Álex Remiro quien deba decidir entre dos escenarios: aceptar la propuesta de renovación que preparan en San Sebastián o esperar un año completo al Barcelona, con todo lo que podría suponer.