La Real Sociedad analiza opciones ante una duda de mercado: hay varios candidatos

Ángel Cotán 06 MAY 2026 - 22:53h.

La dirección deporitva txuri urdin comienza a tomar decisiones de cara a la próxima campaña

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El campeón de la Copa del Rey comienza a mover fichas. Tras la decepcionante imagen en un infernal Ramón Sánchez-Pizjuán, la Real Sociedad afronta la recta final de la temporada con el objetivo de recuperar sensaciones así como la tensión competitiva. Es el momento de salir de dudas, por lo que las pruebas finales de Pellegrino Matarazzo se antojan importantes de cara a futuras decisiones. Una demarcación concreta eleva la duda en el club txuri urdin.

Lo que funciona no se toca, pero incluso el vencedor copero está obligado a renovarse y mejorar su plantilla de cara al próximo curso. Una de las certezas de la temporada la protagoniza Jon Martín. A sus 20 años recién cumplidos, el zaguero se ha convertido en un auténtico pilar del equipo donostiarra.

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Una vertiginosa evolución que ha llamado la atención de los grandes clubes, aunque el chico tiene claro que su presente pasa por Anoeta. Eso sí, la Real Sociedad está obligada a potenciar más si cabe sus capacidades y se discute qué hacer con su compañero en el eje de la zaga.

La Real Sociedad analiza sus opciones para acompañar a Jon Martín

El acompañante de Jon Martín ha sido la pieza que más ha modificado Matarazzo desde su llegada a San Sebastián. Igor Zubeldia y Caleta-Car se han repartidos las oportunidades, aunque ambos zagueros han mostrado tramos de dudas a lo largo de la temporada. Ahora, como desliza MARCA, la Real Sociedad está obligada a analizar qué hacer con esta posición.

Y hay varios candidatos sobre la mesa de Erik Bretos. La futura pareja de Jon Martín cuenta con opciones ya presentes en el primer equipo, en Zubieta o en el mercado de fichajes. Con la salida confirmada de Aritz Elustondo, la primera situación que debe aclarar la Real Sociedad es el futuro de Caleta-Car. La ejecución o no de la opción de compra por el futbolista croata será clave para el papel de otros activos.

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Igor Zubeldia oposita a acompañar a Jon Martín como titular, aunque la dirección deportiva txuri urdin debe decidir también si apuesta por Jon Pacheco tras su periodo de cesión en el Deportivo Alavés. Por último, el nombre de la cantera la encarna Luken Beitia. La presencia o no de estos dos nombres en la plantilla marcará la decisión de la Real Sociedad de ir a por un nuevo central o incluso dos en verano.