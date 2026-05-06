Celia Pérez 06 MAY 2026 - 09:59h.

El club ha comunicado su decisión de "no renovar el contrato que une a ambas partes"

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La Real Sociedad anunció este martes por la noche el adiós de Aritz Elustondo tras once años en el cuadro txuri urdin. El propio club ha comunicado su decisión de "no renovar el contrato que une a ambas partes", dejando así un profundo calado en miles de aficionados donostiarras que no entienden la decisión del club de no seguir contando con uno de sus capitanes.

Aritz Elustondo debutó con el equipo de su vida en diciembre de 2014, en un encuentro de Copa en Oviedo. Desde aquel día y hasta hoy, ha disputado 310 partidos oficiales en las once temporadas que ha pertenecido al primer equipo.

"Ejemplo dentro y fuera del campo, Aritz Elustondo ha sido uno de esos jugadores imprescindibles en cualquier equipo que se precie", destaca la Real, que subraya además que ha sido un "inmejorable capitán que ha llevado con orgullo la camiseta en cada uno de los partidos que ha saltado al verde".

"Futbolista de rendimiento constante y siempre disponible para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo txuri urdin en la última década", la Real afirma que el defensa guipuzcoano deja el club "con el respeto y la admiración de toda la familia realista".

En su palmarés, Elustondo acumula dos Copas del Rey, la última ganada el 18 de abril en Sevilla, y además la enorme satisfacción de haber cumplido el sueño de jugar en el equipo donostiarra.

"Aritz ha cumplido el sueño de todo txiki de Gipuzkoa. Nosotros seguimos cumpliendo los nuestros, que son que tipos como él jueguen en la Real", asegura el club, que afirma que se va "uno de los grandes" y anima a la afición a despedirse de él como merece en los dos partidos de Liga que quedan por disputarse en Anoeta

La afición de la Real Sociedad lamenta el adiós de Elustondo

El adiós del capitán txuri urdin ha dejado un profundo pesar en miles de aficionados, que no han dudado en reaccionar a la publicación de la Real Sociedad lamentando su marcha del equipo de Pellegrino Matarazzo.