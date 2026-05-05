Celia Pérez 05 MAY 2026 - 07:21h.

El capitán valoró el partido del equipo tras el encuentro

Matarazzo reconoce que el Sevilla mereció la victoria: "Desde el principio"

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La Real Sociedad cayó anoche en el Sánchez-Pizjuán en un duelo marcado por el tanto de Alexis Sánchez. Fue una victoria balsámica para el Sevilla, que sale de los puestos de descenso, de los que solo queda a un punto de distancia con el Alavés, ante un cuadro donostiarra que ya nada se juega, campeón de Copa y con un puesto garantizado en Europa la próxima campaña.

Precisamente sobre el partido del cuadro txuri urdin y sobre la posible adulteración de la competición fue preguntado anoche Mikel Oyarzabal al finalizar el encuentro. "No le doy la más mínima importancia a los comentarios de la gente que pueda pensar eso", señaló.

"Creo que somos muy consciente de donde estamos de lo que representamos, que estamos defendiendo un escudo cada partido, cada entrenamiento. Que las cosas que no salgan mejor o peor, puedo estar de acuerdo. Habrá día que podamos estar mejor o peor, o más menos acertados, pero no va a ser por desgana o por no esforzarse", añadió.