El lateral del Real Madrid estará varios meses sin jugar

Así marcha el 'casting' del Real Madrid para sustituir a Arbeloa

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Drama total en el Real Madrid con la lesión de Ferland Mendy. Tras retirarse lesionado en el partido ante el RCD Espanyol, el lateral se ha sometido a pruebas este lunes por la mañana y el club ha confirmado que sufre una "lesión en el tendón del recto femoral". No sólo dice adiós a la temporada, sino que su tiempo de baja va para largo.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", ha publicado la entidad en sus canales oficiales.

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Lesión de Ferland Mendy y tiempo de baja

El club no lo ha especificado, pero según ha podido saber ElDesmarque, Mendy pasará por el quirófano en los próximos días. No hay una fecha concreta, pero desde la entidad también deslizan que el tiempo de baja será "muy largo" y podría rondar los cinco meses apartado de los terrenos de juego.

Esto significa que el galo no jugará más con el Real Madrid este curso, se queda sin opciones de estar en la convocatoria de Francia para el Mundial 2026, se perderá toda la pretemporada con el nuevo entrenador madridista y tampoco estará disponible en los primeros partidos oficiales del próximo curso. Es decir, que Mendy no volvería a jugar hasta el próximo mes de octubre, en el mejor de los casos.

Su lesión no sólo supone un contratiempo para el propio futbolista, sino también para el club de cara a la planificación deportiva. A priori, el Real Madrid contaba con Mendy y Carreras para ocupar la demarcación de lateral zurdo el próximo ejercicio, con Fran García claramente señalado para salir. Ahora, por contra, la lesión de Mendy trastoca los planes de Fran, que podría quedarse de nuevo en la casa blanca tal y como sucedió el pasado mes de enero, cuando le cerraron la puerta para marcharse.