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LeBron James sorprende con sus últimas declaraciones: "Estoy arruinado"

Lebron James, jugador de la NBA
Lebron James, jugador de la NBA. Europa Press
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LeBron James es el rey dentro de la NBA, pero también lo es cada vez que se planta delante de un micro. El jugador de Los Lakers, quién se encuentra recuperándose de su lesión, sorprendió a todo el mundo con una respuesta sobre el patrimonio que tiene. Unas declaraciones que han generado un gran revuelo en las redes sociales.

"En una búsqueda rápida en Google dice que tu fortuna es de 1.200 millones de dólares", le preguntan durante una entrevista en ESPN. Una pregunta a la que LeBron James respondió con unas declaraciones que no han sentado nada bien.

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LeBron James jugador de Los Ángeles Lakers
LeBron James jugador de Los Ángeles Lakers. Europa Press

La polémicas declaraciones de LeBron James

LeBron James comenzó asegurando que la información en Google 'es mentira', a lo que el entrevistador insistió preguntándole si se trataba de 'más o menos'. "Mucho menos. Muchísimo menos. Tengo un par de miles en el banco y ya está. Un par de miles. Mis hijos tienen todo el dinero ahora", dijo el jugador de los Ángeles Lakers.

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"A mí todo me sale gratis. Todo lo que llevo encima es gratis. La camiseta, gratis, ¿los pantalones?, también. Mi anillo de casado, gratis. La gorra, todo… gratis. Te lo estoy diciendo", señaló el jugador estadounidense, que fue preguntado por su reloj Richard Mille, dudando de que fuera gratuito.

"Esto también fue gratis. Es una edición LeBron James de Richard Mille", aseguró sobre un reloj que cuesta más de 400.000 dólares. Unas palabras que se han vuelto virales en Estados Unidos, en dónde la gente ha comenzado a estudiar el patrimonio del alero de Los Lakers.

LeBron James y Bronny durante el partido frente a los Golden State Warriors esta temporada
LeBron James y Bronny durante el partido frente a los Golden State Warriors esta temporada. X: @NBA

LeBron James habría alcanzado los 600 millones de dólares tan sólo en salarios, a lo que habría que sumar todo el dinero recibido en publicidad. "No tengo dinero, tío. Estoy arruinado. Mis hijos tienen todo el dinero ahora. Ellos tienen la pasta. Ahora ellos cuidan de papá. Yo no tengo nada. Estoy pelado", zanjó.

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