El Galatasaray intenta romper el acuerdo de Bernardo Silva y el Barcelona con un ofertón
50 millones de euros en tres temporadas tienen la culpa
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Bernardo Silva es uno de los futbolistas en los que el FC Barcelona trabaja de cara al próximo curso. El centrocampista termina contrato con el Manchester City y llegaría gratis al Camp Nou. De este modo, el portugués se adapta bien al tipo de fichaje que busca el club, con operaciones de bajo coste y rendimiento inmediato. Sin embargo, la dirección deportiva que encabeza Deco no lo va a tener nada fácil, debido al interés de otros clubes europeos como la Juventus de Turín y el Galatasaray.
Según informa el portal italiano Tuttosport, ya existe un principio de acuerdo entre el FC Barcelona y Bernardo Silva. El jugador no solo llegaría con la carta de libertad, sino que, además, según la citada información, estaría dispuesto a rebajarse la ficha a la mitad. Actualmente cobra una cifra superior a los 18 millones brutos, por lo que el Barça le pagaría en torno a los nueve millones de euros antes de impuestos. Una bajada importante para el futbolista de 31 años.
En Italia aseguran que lo de Bernardo Silva está hecho a falta del 'ok' de Flick
De este modo, en Italia afirman que la operación está cerrada "en un 80%", todavía a expensas de recibir el visto bueno de Hansi Flick. No obstante, también abren la puerta a que este acuerdo se rompa. Y es que, según informa A Spor, canal de televisión turco, el Galatasaray tiene al centrocampista en su agenda junto a Bruno Fernandes. En este sentido, el conjunto aurirrojo tendría preparado un ofertón para convencer al jugador del Manchester City de irse a Turquía. Nada menos que 50 millones de euros a repartir en tres temporadas. Es decir, más de 16.5 millones de euros por temporada. un salario muy superior al que ofrecería el Barcelona.
Pese a todo, según indica el diario SPORT, el deseo de Bernardo Silva es jugar en el FC Barcelona. Está más cerca de Portugal y el proyecto deportivo le atrae, ya que los culés despliegan un fútbol ofensivo basado en el juego combinativo, lo que le beneficia enormemente, y aspira a ganar títulos. Asimismo, la Juventus tampoco da todavía por perdida la operación, aunque saben que está muy difícil.