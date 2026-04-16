Diego Páez de Roque 16 ABR 2026 - 14:52h.

Bernardo Silva no continuará en el Manchester City

Valdano pide fichajes en el Real Madrid y avanza el destino de Álvaro Arbeloa: "Uno de los que pague"

Compartir







El Manchester City se despedirá a finales de temporada de uno de sus mejores jugadores de los últimos años. Este mediodía, el club inglés ha anunciado la marcha de Bernardo Silva a final de temporada.

El centrocampista portugués ha sido un fijo de Pep Guardiola en las mejores temporadas de la historia del Manchester City. Ha disputado 450 partidos, hasta la fecha, ganando 19 títulos, donde se incluyen seis Premier Leagues, una Champions League o dos FA Cup.

El casting de los equipos de LALIGA por Bernardo Silva

Bernardo Silva termina contrato el próximo mes de junio, por lo que se convierte así en una gran oportunidad de mercado para los equipos europeos. Concretamente en LALIGA EA Sports, podría encajar a la perfección en Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid.

En estas últimas semanas, el luso ya había sido relacionado con el conjunto culé, quien buscará un centrocampista de cara a la próxima temporada. Esta campaña ha sufrido muchas bajas y, en reiteradas ocasiones, Hansi Flick ha tenido que tirar de Eric García para el doble pivote. Con Bernardo Silva, el alemán contará con un jugador extra para esa zona del campo. Además, no se descartan ventas de otros centrocampistas como Marc Casadó.

PUEDE INTERESARTE River Plate, de querer fichar al hijo de Simeone a ir a por una leyenda del Atlético de Madrid

El Real Madrid también sería un destino de lujo para Bernardo Silva. Si hay alguien que necesita de juego en el centro del campo es el club blanco. Aunque Güler ha dado un paso adelante y se ha consagrado como titular, se ha echado en falta durante todo el año a un centrocampista de buen trato de balón como era Toni Kroos o Luka Modric, y el portugués es una opción de mercado ideal.

El Atlético de Madrid también tendrá que salir al mercado el próximo verano. Simeone ya sabe que no podrá contar con Antoine Griezmann de cara a la próxima temporada y suplir al francés no será tarea fácil. Sin embargo, Bernardo Silva podría ser una gran opción, ya que cuenta con mucha experiencia en el fútbol de élite y comparte varias características con Griezmann, sobre todo a nivel de asociación.

La despedida de Bernardo Silva

Cityzens,

Cuando llegué hace 9 años, seguía el sueño de un niño pequeño, queriendo triunfar en la vida y lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más de lo que jamás imaginé. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre guardaré en mi corazón. Los Centuriones, el cuádruple nacional, el Triplete, el Four In A Row y mucho más… no estuvo nada mal.

En unos meses será momento de decir adiós a la ciudad donde no solo ganamos tanto como club, sino donde también formé mi matrimonio y mi familia. Desde el fondo de mi corazón, Inés y Carlota, ¡gracias!

A los aficionados, vuestro apoyo incondicional durante estos años es algo que nunca olvidaré. Mi objetivo principal como jugador fue siempre jugar con pasión para que os sintierais orgullosos y bien representados en el campo. Espero que lo hayáis sentido en cada partido. Llegué como jugador del Manchester City, me voy como uno más de vosotros, un aficionado del City para toda la vida. Seguid apoyando a este joven equipo y estoy seguro de que os traerá muchos más recuerdos fantásticos en el futuro.

Al club, a Pep, al staff y a todos mis compañeros durante estos 9 años, gracias por todos los recuerdos y por dejarme ser parte de este viaje durante tanto tiempo. El ambiente que creamos cada día en el campo de entrenamiento me hizo sentir en casa y parte de una gran familia. Disfrutemos juntos estas últimas semanas y luchemos por lo que esta temporada aún nos depare.

Os quiero a todos,

Bernardo.