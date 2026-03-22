Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 20:47h.

Pep Guardiola engorda un espectacular palmarés

En Inglaterra avisan sobre la salida inminente de Pep Guardiola del Manchester City

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El Manchester City se ha recuperado de la eliminación en Champions ante el Real Madrid al proclamarse este domingo campeón de la EFL Cup venciendo por 2-0 al Arsenal, su gran rival en estos últimos años en Inglaterra, con Nico O'Reilly como héroe. Pep Guardiola le ganó esta vez la partida a Mikel Arteta para sumar el 40º título de su carrera y seguir con su casi pleno, habiendo ganado trofeos en 16 de sus 17 temporadas en el fútbol profesional.

Los dos goles de Nico O'Reilly le permitieron al conjunto citizen llevarse su primer título de la campaña en una de las dos copas en Inglaterra. En la otra, en la FA Cup, los sky blue jugarán en cuartos de final ante el Liverpool mientras que en la Premier League están a nueve puntos del líder, el Arsenal, con un partido menos.

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El espectacular palmarés de Pep Guardiola

Pep Guardiola arrancó su carrera en el primer equipo del FC Barcelona con el triplete conseguido en la 08/09 logrando por primera vez LALIGA EA Sports, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Ahí arrancó un palmarés sin parangón hasta alcanzar los 40 títulos: tres Champions, 12 ligas, cuatro Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, 11 copas (sumando en Inglaterra FA y EFL Cup) y seis Supercopas nacionales sumando lo logrado con el Barça, el Bayern y el Manchester City.

La única temporada del de Santpedor en la que no ha logrado ningún título fue en la 16/17, la primera de sus 10 en el equipo inglés. Desde ahí disparó el palmarés de un club que llevaba 18 campeonatos antes de su llegada y que, con el conseguido este sábado, ya acumula 37.

El contrato de Pep Guardiola con el Manchester City finaliza en junio de 2027 aunque el catalán nunca deja claro si continuará más allá de la campaña que está en marcha. La selección inglesa es el destino con el que más se ha especulado al técnico una vez finalice su etapa en el Etihad toda vez que el Barça está descartado a raíz de sus propias palabras.