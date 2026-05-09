Lewandowski se disfraza de portero ante Szczesny en la previa del Clásico

Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 13:15h.

El polaco vaciló después antes de lanzar su propio penalti

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El Barcelona rebajó la tensión del Clásico con una sesión llena de bromas, carcajadas y un protagonista inesperado bajo palos: Robert Lewandowski. El delantero polaco dejó una de las imágenes más curiosas del entrenamiento azulgrana al ponerse de portero durante un ejercicio de penaltis con Szczesny como víctima principal.

A dos días de medirse al Real Madrid, el vestuario culé transmitió justo lo contrario al nerviosismo: relajación, complicidad y mucho cachondeo.

Szczesny falla y Lewandowski no perdona

Todo comenzó cuando Lewandowski se colocó bajo palos para detener algunos lanzamientos. Szczesny tomó carrerilla para probar suerte desde los once metros, pero su disparo se marchó muy desviado.

La reacción del delantero fue inmediata. Entre risas, Lewandowski fue a recoger el balón mientras vacilaba a su compatriota delante del resto del grupo. Una escena que provocó más bromas entre los jugadores presentes en la sesión. Y todavía quedaba la revancha.

El Barça prepara el Clásico entre bromas y carcajadas

Después fue Lewandowski quien tomó el balón para lanzar un penalti. Antes de disparar, comenzó a tocarse exageradamente la pierna derecha simulando estiramientos, en clara broma hacia Szczesny.

La escena terminó desatando nuevas carcajadas en un entrenamiento donde también hubo mucho pique sano entre Ferran Torres y Fermín López durante varios ejercicios.

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Además, algunos juegos mezclando balón de fútbol y pelotas de tenis dejaron imágenes de un grupo muy unido y distendido antes de uno de los partidos más importantes del curso.

Porque en el Barça, al menos por un rato, el Clásico se preparó entre sonrisas y con Lewandowski jugando a ser Szczesny.