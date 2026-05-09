David Torres 09 MAY 2026 - 13:49h.

Julen Agirrezabala y Lucas Beltrán fueron duda hasta última hora

Julen Agirrezabala, sin miedo, y Lucas Beltrán aceleran hacia La Catedral

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ValenciaEl Valencia CF visita este domingo, en la trigésimo quinta jornada de Liga, al Athletic en San Mamés, donde solo ha sumado tres victorias en los partidos jugados como visitante en Liga ante el equipo bilbaíno en los últimos quince años. La empresa no es sencilla para un equipo que sigue peleando por evitar el descenso y que visita a un conjunto vasco con la flecha hacia arriba y que aspira a llegar a Europa. Pero es que, además, lo hace con dudas y bajas en su convocatoria.

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Dos dudas y cinco bajas confirmadas

Este viernes Lucas Beltrán y Julen Agirrezabala sólo realizaron parte de la sesión del entrenamiento y su presencia en San Mamés es complicada. Dependía todo de lo que sucediera este sábado, en la última sesión de trabajo antes del choque contra el Athletic Club.

Los que estaban descartados de antemano eran los defensas Thierry Rendall, Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, que no tenían opciones de llegar al duelo. En ese sentido, sólo el lateral derecho Thierry, que es el que está en un punto más avanzado de su recuperación, tiene alguna opción de disputar minutos antes de que acabe la temporada y se marche del Valencia.

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Carlos Corberán repasa el estado de la enfermería

Tocaba pues saber de primera mano el estado de la plantilla con especial interés a los dos futbolistas dudosos: Lucas Beltrán y Julen Agirrezabala y ha sido el entrenador quien ha anunciado que Julen entra en la lista. "Julen vuelve a la convocatoria, viajará con el equipo y estará mañana disponible y el resto de en comparación con la última convocatoria no añadimos a nadie más. Lucas sigue trabajando al margen. No ha podido recuperarse todavía de la molestia que tiene la rodilla. Igual que Thierry, que todavía está en la fase final de su lesión, así que el resto al completo y añadimos a Julen.