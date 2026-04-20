Fechas, horarios y televisiones de las jornadas 35 y 36 de LALIGA EA Sports

Se disputarán entre el 8 y el 14 de mayo, antes de la penúltima jornada unificada

Por qué el Barcelona no podrá celebrar el título de LALIGA en Canaletas

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Ya hay horarios para la jornada 35 y la jornada 36 de LALIGA EA Sports, las últimas que se realizarán con reparto de fechas antes de las jornadas unificadas que decidirán el campeonato. La jornada 35 estará marcada por el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que podría ser definitivo para decidir el título liguero de manera matemática y que se disputará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Camp Nou, tal y como había anunciado el propio organismo hace casi un mes. La jornada 36 será intersemanal y se jugará de manera inmediatamente posterior, entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo.

Horarios de la jornada 35 de LaLiga

Los diez encuentros de la jornada se disputarán entre el viernes 8 de mayo y el lunes día 11, como viene siendo habitual. El viernes arrancará con el Levante-Osasuna por la noche y el lunes se cerrará con el Rayo Vallecano-Girona.

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El sábado 9 de mayo se disputarán cuatro partidos: Elche-Alavés a las 14:00 horas, Sevilla-Espanyol a las 16:15 horas, Atlético de Madrid-Celta a las 18:30 horas y Real Sociedad-Betis a las 21:00 horas.

Y para el domingo 10 de mayo, otros tres encuentros más además del Clásico de por la noche: Mallorca-Villarreal a las 14:00 horas, Athletic-Valencia a las 16:15 horas y Oviedo-Getafe a las 18:30 horas.

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Cabe recordar que esta jornada 35 se disputará unos días más tarde de las semifinales de las competiciones europeas, en las que aún quedan dos representantes españoles: el Atlético de Madrid buscará un billete a la final de la Champions League ante el Arsenal, mientras que el Rayo Vallecano buscará una histórica final de la Conference midiéndose al Estrasburgo.

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Horarios de la jornada 36 de LaLiga

El lunes finalizará la jornada 35 y el martes 12 de mayo arrancará la jornada 36. Además, con tres partidos: Celta-Levante a las 19:00 horas, Betis-Elche a las 20:00 horas y Osasuna-Atlético de Madrid a las 21:30 horas.

El miércoles 13 de mayo se jugará el grueso de la jornada con hasta cuatro encuentros: Espanyol-Athletic y Villarreal-Sevilla a las 19:00 horas y tanto el Alavés-Barcelona como el Getafe-Mallorca a las 21:30 horas.

Y para el jueves 14 de mayo, los tres últimos encuentros: Valencia-Rayo a las 19:00 horas, Girona-Real Sociedad a las 20:00 horas y Real Madrid-Oviedo a las 21:30 horas.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que la jornada 37 tendrá horario unificado y se jugaría el domingo 17 de mayo por la tarde, ya que todos los equipos deberán llegar con al menos tres días de margen.