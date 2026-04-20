Caos en la llegada de los equipos al estadio, batalla campal y cinco detenidos

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Disturbios importantes en la previa del partido entre el UD Almería y el Málaga CF, un duelo directo en la lucha por el ascenso. Las autoridades habían declarado el partido de alto riesgo, pero la planificación de la llegada de los autobuses y de las aficiones fue desastrosa: las dos hinchadas se juntaron en los aledaños, hubo enfrentamientos con la Policía Nacional y cinco ultras acabaron detenidos.

En medio de toda esa trifulca, hay un vídeo que se ha vuelto viral durante las últimas horas en las redes sociales. Y advertimos: es bastante duro. Las aficiones de los dos equipos esperaban los autobuses a apenas unos metros de distancia, con la Policía intentando poner paz. Lejos de lograrlo, su resultado fue el contrario: sacaron las porras y se enfrentaron con hinchas locales. Y uno de ellos acabó bastante mal.

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Tal y como se aprecia en los vídeos difundidos a través de las redes, un aficionado del Almería acabó inconsciente en la previa del encuentro. Las autoridades le dieron varios porrazos, le detuvieron en medio de la carretera por la que tenía que llegar el autobús y, posteriormente, un policía le puso la rodilla encima del cuerpo durante unos segundos. Un rato más tarde, el hincha no se podía mover ni levantar y ni siquiera reaccionaba cuando le intentaban levantar.

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Las propias autoridades intentaron ponerle en pie, o al menos de rodillas, pero no se movía. Finalmente, tuvieron que llevárselo de la zona entre dos policías mientras el resto de aficionados les gritaban "asesinos". De momento, se desconoce tanto el estado de este ciudadano como el motivo por el que acabó esposado.

Lo que sí se sabe es que la Policía acabó deteniendo a cinco personas tras los disturbios previos al encuentro, cuatro de ellos pertenecientes a los ultras del Málaga y otro del Almería. El dispositivo de seguridad hizo aguas y la batalla se desató alrededor del estadio en la previa de un partido que acabó 3-2 a favor del cuadro almeriense gracias a un gol de Baptistao en el 91', un resultado que le permite escalar a la segunda posición de LaLiga Hypermotion y seguir muy vivo en la lucha por el ascenso directo.