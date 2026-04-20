La postura del Cádiz CF ante la posible destitución de Sergio González

Seis derrotas consecutivas dejan al entrenador al borde del precipicio

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El Cádiz CF sigue alargando una caída libre tan sorprendente como histórica. Sólo la dinámica de cuatro partidos sin ganar del Real Zaragoza mantiene al equipo amarillo fuera de los puestos de descenso a Primera RFEF tras una segunda vuelta incalificable, en la que sólo ha logrado 4 puntos de 45 en juego. Sergio González tampoco consigue dar con la tecla y, a falta de seis jornadas para concluir el campeonato, su puesto empieza a estar en serio peligro.

La derrota este domingo por 3-0 ante el Sporting deja muy tocado al técnico. Son ya seis derrotas consecutivas y la situación es prácticamente insostenible. Sólo aquel primer triunfo ante el Mirandés el día de su redebut mantiene al equipo con un aire de esperanza. Los resultados son catastróficos, pero las sensaciones son aún peores. Y en estas seis derrotas, ha encajado 15 goles y sólo ha anotado dos.

Aún así, la directiva del Cádiz ha decidido aguantar a Sergio en el banquillo al menos durante una semana más, según informa la Cadena Ser. El técnico dirigirá el partido del próximo lunes ante la UD Las Palmas en el Nuevo Mirandilla, un duelo que puede ser una auténtica final para su puesto. En caso de una nueva derrota, serían ya siete de manera consecutiva y su continuidad quedaría muy comprometida.

Sergio González, lejos de ser la solución del Cádiz

Sergio llegó en marzo en sustitución de Gaizka Garitano el pasado 7 de marzo tras una terrible dinámica de ocho partidos sin ganar y sólo 1 punto de 24 posibles. En su redebut, consiguió ganar 0-2 al Mirandés para cambiar la dinámica mental y deportiva del equipo. Pero fue un espejismo y ahora suma seis derrotas consecutivas que dejan al club al borde del precipicio. La única buena noticia es que los cuatro de abajo tampoco consiguen ganar, por lo que aún tiene un mínimo colchón de 3 puntos por encima del descenso.

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En total, el Cádiz suma 13 derrotas en 15 partidos de la segunda vuelta. Catastrófico. A nivel individual, uniendo la dinámica actual con su etapa anterior, Sergio sólo ha ganado uno de sus últimos 26 partidos al frente del banquillo cadista. En cualquier caso, lo único que importa ahora mismo es el presente. Y el presente es desolador. Caer ante Las Palmas dejaría al técnico al borde de la destitución, pero de momento seguirá una semana más en el banquillo.