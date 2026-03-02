La derrota en Eibar alarga una dinámica alarmante y deja al técnico con el agua al cuello

El Cádiz CF sigue cuesta abajo y sin frenos. Este domingo, el cuadro amarillo cayó derrotado en su visita al Eibar en Ipurúa (3-1) y alargó una dinámica sonrojante: siete jornadas sin ganar en las que apenas ha logrado 1 punto de 21 posibles. Una serie de resultados que dejan a Gaizka Garitano al borde de la destitución, aunque de momento el técnico está aguantando el tipo en el banquillo.

Según informa Radio Cádiz, el puesto de Garitano todavía no corre peligro. La semana pasada, tras la derrota en casa ante el filial de la Real Sociedad, ya se especuló con una posible destitución, pero desde las oficinas del Nuevo Mirandilla apostaron por mantener la calma. Unos días más tarde, llegó una nueva derrota, la sexta en las siete últimas jornadas. Y el mensaje, de momento, es el mismo: tranquilidad.

"La idea del club es que el técnico vasco siga dirigiendo al conjunto cadista", añade la misma información. Salvo sorpresa mayúscula, Garitano estará en el banquillo del Nuevo Mirandilla el próximo viernes ante el Real Zaragoza. Ese partido sí podría ser una final para su futuro, más aún viendo la dramática situación del cuadro aragonés. Si no consigue ganar al Zaragoza, se antoja difícil que aguante una semana más.

Gaizka Garitano hace historia negativa en el Cádiz

Pocos podían imaginar el pasado 9 de enero, cuando ganaron 3-2 al Sporting en casa, lo que estaba por venir en la capital gaditana. Desde entonces, el Cádiz ha disputado siete partidos con un paupérrimo bagaje de cero victorias, un empate y seis derrotas. Ha pasado de pelear por los puestos de playoff de ascenso a colocarse sólo 5 puntos por encima del descenso.

El dato, tal y como ha desvelado Fran Martínez en Twitter, deja también señalado al propio técnico: nunca en la historia del Cádiz un entrenador sumó sólo 1 punto de 21 posibles sin ser destituido. Siempre le echaron antes. Garitano, en cambio, está consiguiendo aguantar. Al menos de momento, pues un mal resultado ante el Zaragoza sí podría ser ya demoledor y encendería todas las alarmas ante un posible descenso a la tercera categoría.