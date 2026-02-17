El Big Data coloca a dos históricos de LaLiga descendiendo a Primera RFEF

La clasificación final de LaLiga Hypermotion, según la predicción de Driblab

Duodécimo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Si algo caracteriza a la Segunda División del fútbol español es su igualdad. Una categoría impredecible en la que el colista es capaz de asaltar el estadio del líder, en la que clubes humildes pueden luchar por el ascenso y en la que varios históricos del fútbol español pueden caer al pozo de Primera RFEF. Eso es lo que podría pasar este curso a dos entidades emblemáticas que no lo están pasando nada bien en LaLiga Hypermotion.

Con 26 jornadas disputadas y a falta de 16 para finalizar el campeonato regular, el Castellón y el Racing serían actualmente los dos equipos que ascenderían directamente a LaLiga EA Sports, mientras que el Almería, el Dépor, Las Palmas y el Málaga disputarían el playoff de ascenso.

En el lado opuesto de la clasificación, cuatro clubes perderían la categoría y descenderían ahora mismo a la tercera división de nuestro fútbol: Real Valladolid, Cultural Leonesa, Real Zaragoza y Mirandés.

Especialmente llamativa es la presencia de dos entidades como el Valladolid y el Zaragoza. Los pucelanos, que han estado 47 temporadas en Primera, van ya por su tercer entrenador del curso y están en caída libre, mientras que el conjunto aragonés lleva desde agosto instalado en las últimas posiciones de la tabla.

La clasificación final de LaLiga Hypermotion, según Driblab

El caso es que las predicciones del Big Data no son precisamente esperanzadoras para estas dos entidades. Según la predicción de Driblab, los cuatro clubes que descenderán a Primera RFEF serán el Valladolid, la Cultural Leonesa, el Zaragoza y el Mirandés. Es decir, los cuatro que actualmente ocupan las últimas posiciones.

Respecto al Valladolid, despidió de Guillermo Almada de una manera cuanto menos extraña en diciembre y acaba de despedir a Tevenet para firmar a Fran Escribá. La goleada recibida en Granada le ha metido en puestos de descenso y, según Driblab, tiene un 45% de opciones de acabar perdiendo la categoría.

En cuanto al Zaragoza, su situación es aún más dramática. Despidió a Gabi Fernández en las primeras jornadas y Rubén Sellés no termina de reflotar a un club que ha estado 58 temporadas en Primera, pero que lleva ya 13 cursos consecutivos en la categoría de plata. Según Driblab, tiene un 82% de probabilidades de descender a Primera RFEF y sólo un 18% de opciones de salvarse.