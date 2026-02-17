Basilio García Sevilla, 17 FEB 2026 - 17:25h.

El entrenador del Atlético de Madrid fue sancionado con ocho partidos en 2014

Simeone vaticinó a Almeyda que acabaría en LALIGA: "Algo va a salir"

El Comité de Disciplina tiene previsto reunirse entre este martes y este miércoles, con el asunto de Matías Almeyda encima de la mesa. El entrenador del Sevilla FC se enfrenta a una sanción ejemplar, prácticamente sin precedentes en el fútbol español, que según expertos en la materia se podría acercar a los diez partidos de sanción.

Aunque el club ha alegado y pretende ir a todas las instancias para que la suspensión de su entrenador sea la menor posible, lo cierto es que no hay demasiado optimismo. Al comité arbitral no le hace mucho chiste la figura de Almeyda, y el acta de Galech Apezteguía está redactada con mucho tino para que no se le escape partido de sanción alguno. Si acaso, se podrá reducir algo por el motivo por el que vio la tarjeta roja, pues con las imágenes en la mano se ve que la explicación del colegiado navarro no se ajusta a la realidad.

La cuestión es que, pase lo que pase, la resolución promete ser ejemplar, y hay que remontarse más de una década hacia atrás para encontrar una sanción similar a un entrenador... y fue a alguien muy afín a Almeyda. Tanto, que incluso eran compañeros de habitación cuando jugaban para la selección argentina.

En agosto de 2014, tras disputar la Supercopa de España contra el Real Madrid, Diego Pablo Simeone fue suspendido con ocho partidos por unos hechos acaecidos en el partido de ida en el Vicente Calderón. El juez único de Competición suspendió al entrenador colchonero durante ocho partidos, divididos en cuatro sanciones: cuatro partidos por los golpes que propinó en la cabeza al cuarto árbitro, dos por protestar, uno más por aplaudir la decisión arbitral y otro por situarse en la grada después de ser expulsado.

El Atlético de Madrid recurrió a Apelación, pero este comité no le rebajó ningún partido. Sin embargo, esa sanción tenía “truco”, pues cuatro de esos partidos los debía cumplir en la Supercopas de España, pero cuando volvió a jugarla el club colchonero, en 2020, ya había prescrito al haber transcurrido más de tres años.

Otras sanciones ejemplares

En España se recuerdan otras sanciones ejemplares, como la que le cayó a Hristo Stoichkov por pisar a Urizar Azpitarte, cayéndole seis meses de suspensión entre 1990 y 1991. A Ceballos, portero del Racing de Santander, le sancionaron con 12 partidos por un supuesto cabezazo a Prados García. Las imágenes demostraron que el árbitro fingió, pero eso no fue un eximente para que al meta le cayera un castigo ejemplar. Diego Costa, más recientemente, o Andoni Goikoetxea por su famosa entrada a Diego Armando Maradona en la década de los 80, también estuvieron un buen periodo sin jugar.

Otros entrenadores con sanciones largas fueron Javier Aguirre -cuatro partidos en 2014 cuando entrenaba al Espanyol-, Juan Antonio Anquela -seis partidos en Segunda como entrenador del Numancia también en 2014- o Txetxu Rojo -al que le cayeron nueve en su etapa de técnico del Athletic Club en el año 2000-.

En el Sevilla desean que Almeyda no supere o iguale este tipo de sanciones, pero lo cierto es que la actitud del entrenador argentino no gusta al CTA, que sí espera una ‘pena’ ejemplar para el técnico sevillista. Siguen a la espera.