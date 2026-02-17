La hoja de ruta de Aston Martin y Fernando Alonso en la última semana de test en Baréin

Alberto Cercós García 17 FEB 2026 - 11:16h.

Aston Martin confirma los turnos que Fernando Alonso y Lance Stroll tendrán durante los próximos días en Baréin

Montmeló renueva con la F1 hasta 2032 y se alternará con Spa-Francorchamps

Compartir







La segunda semana de test en Baréin empieza con la mirada puesta en el devenir de Aston Martin. Tras una primera toma de contacto nefasta, el AMR26 tiene una nueva oportunidad de dar algo de optimismo. Con una hoja de problemas muy extensa, el objetivo de la escudería británica no será otro que maximizar el tiempo en pista para intentar dar pasos adelante. El Gran Premio de Australia está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que cada momento en el asfalto es de vital importancia. La consigna parece clara: Honda tiene que mejorar las prestaciones del motor. Mientras que Adrian Newey parece haber hecho un trabajo correcto con la aerodinámica y el chasis, son los japoneses quienes se ven en la obligación de dar un vuelco con el motor.

"La prioridad actualmente es hacer funcionar el coche con normalidad, y el coche está funcionando con una cierta cantidad de rejillas de ventilación para permitir cierto margen, y la próxima semana planeamos probar lo alto puede subir la temperatura con las especificaciones de enfriamiento más agresivas. La gestión de la energía es importante para el rendimiento de la unidad de potencia y existen enormes exigencias por parte de los pilotos en este sentido, por lo que actualmente estamos mejorando nuestras simulaciones para la próxima semana", confiesa Shintaro Orihara, director General de pista de Honda F1.

Fernando Alonso y sus turnos en Baréin

Tal y como avanza Jesús Balseiro en AS, Fernando Alonso saldrá a pista tanto este miércoles como el jueves. Para el piloto asturiano, la expectativas estaban a un nivel muy alto, por lo que ahora solo les queda trabajar para que los resultados lleguen cuanto antes. "Puede que las expectativas fueran muy altas, sobre todo sabiendo que ahora tenemos a Newey, a Honda y todo lo demás. Pero nosotros, dentro del equipo, siempre hemos estado bastante tranquilos; somos conscientes de lo difícil que es adaptarse a las nuevas reglas y de lo que supone integrar a Honda como unidad de potencia", decía Alonso. El español se turnará con Lance Stroll durante los próximos días en Baréin.

PUEDE INTERESARTE Aston Martin no busca excusas y señala la clave para mejorar el AMR26 de Fernando Alonso