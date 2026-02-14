Fran Duarte 14 FEB 2026 - 10:33h.

Mike Krack asegura que necesitan mucho más tiempo en pista para equipararse con los otros monoplazas

Fernando Alonso llama a la tranquilidad pero asume los problemas: “Las expectativas eran muy altas”

Pese a la ilusión por la llegada de Adrian Newey, la pretemporada se les está haciendo muy cuesta arriba en Aston Martin. Todo apuntaba a que el AMR26 iba a ser un monoplaza ‘radical’, pero la realidad es que por muy buena aerodinámica que tenga el motor Honda no está a la altura de las expectativas. Es muy pronto para bajar los brazos para Fernando Alonso y los suyos, así que lo que toca ahora es trabajar a destajo para ganar esos cuatro segundos (un abismo en F1) y poder equipararse con la parte alta de la parrilla.

La clave para mejorar el AMR26 de Fernando Alonso

Según Mike Krack, ingeniero jefe de pista en Aston Martin, lo importante ahora es “fijar prioridades” de las cosas que están fallando, que no son pocas. “Lo más importante que hemos aprendido esta semana es que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos un coche nuevo, un paquete nuevo y tenemos que integrarlo todo. Ese es el trabajo que hay por delante. No estamos a un nivel tan competitivo como otros en este momento; creo que nuestro coche tiene potencial y tenemos que trabajar duro. Ahora hay que priorizar. Hay que ver qué cosas necesitamos hacer primero. Para la semana que viene no tenemos mucho tiempo, es un hecho, pero luego fijaremos una lista de prioridades y empezaremos a trabajar”, aseguraba a los periodistas presentes en Baréin.

Las pocas vueltas de Aston en estas pruebas no ayudan con un cambio de normativa al que cuesta adaptarse en estos primeros días con un monoplaza totalmente nuevo. “Lo más importante en un primer test es rodar, tenemos pequeños problemas que hay que resolver, lleva tiempo, una vez tengamos eso, podremos analizar el coche, analizar los puntos débiles y, a ser posible, analizar cómo mejorarlos en el futuro. Necesitas un coche que acumule kilómetros, con estas reglas aprendes en cada vuelta. Así que lo primero es completar los programas de test que se han planeado. Luego ya puedes pensar en progresar, pero necesitamos paciencia”.

Pedro de la Rosa quita culpa a Honda

Hasta ha tenido que salir Pedro de la Rosa a calmar las aguas tras una semana decepcionante. “Vamos con retraso, estamos recuperando y estamos aprendiendo. No se arreglará en una noche ni en cinco minutos. Pero confío en el equipo y en los recursos que tenemos; estamos mejor preparados que en otras temporadas”, asegura el embajador de Aston Martin y amigo íntimo de Fernando Alonso, que quita culpas a la unidad de potencia de Honda y marca el camino a seguir. “El liderazgo de Adrian es incuestionable y eso ya es una diferencia con otros años. Cuando habla Newey, todo el equipo sabe exactamente lo que hay que hacer”.