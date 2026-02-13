En el entorno de Fernando Alonso ya se temen lo peor: "Otro año más en el infierno"

Alberto Cercós García 13 FEB 2026 - 10:09h.

Las noticias que llegan desde Baréin son cada vez más duras y contundentes: no pinta bien el inicio de curso para Fernando Alonso

El problema del AMR26 de Fernando Alonso, más grave aún: "Si supera las 11.000 revoluciones se rompe"

Compartir







Nadie está a salvo de la nueva Fórmula 1. Ni Lewis Hamilton, ni Max Verstappen ni Fernando Alonso. Nadie parece estar contento con los cambios que se están aplicando para este 2026. Hamilton ya mostró el miércoles su enfado con las nuevas regulaciones; y Verstappen, este pasado jueves, llamó a la F1 una "Fórmula E con esteroides". El hecho de estar a menos de un mes de que empiece la temporada y que los pilotos estén tan perdidos como los equipos... da a entender que la improvisación está a la orden del día. Mientras tanto, la situación de Aston Martin y Fernando Alonso sigue preocupando más de la cuenta. El equipo británico llegaba a Baréin siendo conscientes de su situación: Adrian Newey había confirmado un retraso de hasta cuatro meses y el hecho de no haber llegado al 'shakedown' de Montmeló con más margen creaba una situación de necesidad.

La consigna de Aston Martin es aprender, pero la cruda realidad es que el motor Honda está encendiendo todas las alarmas. Durante el test de Alonso, y pese a dar casi 100 vueltas, los diferentes problemas salieron a la luz. Desde intentos de refrigerar un motor sobrecalentado a confirmar que si ese motor supera las 11.000 revoluciones puede romperse. Honda parece haber dado un motor a medias, sin pruebas hechas y con un pequeño margen para maniobrar de cara al Gran Premio de Australia. "Es evidente que aún tenemos mucho trabajo por delante y necesitamos mejorar nuestro ritmo. El equipo analizará todo en los próximos días para asegurarnos de que estemos bien preparados para las pruebas de la próxima semana y para la primera carrera de la temporada en Melbourne", resumía el propio Fernando Alonso en Aston Martin.

PUEDE INTERESARTE Luces y sombras para Aston Martin y Fernando Alonso en Baréin: hay mucho trabajo por delante

Fernando Alonso y un 2026 de mucho sufrimiento

Todo lo que viene por delante tiene que ser más bueno que lo visto hasta ahora. Aston Martin ya sabe cuáles son los problemas en los que centrarse; ya sabe dónde tiene que presionar más a Honda para que evolucione y mejore el motor antes de Australia. Pero el otro punto de la historia es el de siempre: el tiempo de Fernando Alonso. El asturiano coquetea con la retirada a sus 44 años y este podría ser su última temporada en la Fórmula 1. Antonio Lobato, que está en Baréin y ha visto la frustración de Alonso en primera persona ("se ha bajado del coche y ha tirado los guantes. No están donde querían, ni de lejos", posteaba el periodista en Instagram), sabe que la incertidumbre es la peor sensación posible.

Y precisamente Lobato, en SoyMotor, da la puntilla con Alonso. "He hablado con alguien del entorno de Fernando y el sentimiento que tenían, lo que me decía era: ‘otro año más en el infierno; otro año más de sufrimiento'. Un poco la sensación es que este equipo será campeón del mundo, pero quizá sea demasiado tarde para Alonso", cuenta Lobato. "Cruzamos los dedos para que la progresión sea rápida y buena, y el drama no sea tan feo como lo ha pintado Lance Stroll", añade.