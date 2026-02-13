Álvaro Borrego 13 FEB 2026 - 10:57h.

Cucho Hernández y Bellerín vuelven a entrenar parcialmente con el grupo

Alineaciones posibles de Mallorca y Betis en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS

Compartir







Antony Matheus ha sido la principal ausencia de la penúltima sesión de entrenamiento antes del duelo que disputan este domingo Mallorca y Real Betis. El brasileño arrastra problemas de pubalgia desde el pasado mes de diciembre y esa lesión le genera un dolor que le impide jugar en plenitud de condiciones, de ahí que tenga que ser tratado diariamente para calmar sus molestias. Durante toda la semana ha seguido un plan específico de recuperación, alternando trabajo con el grupo con sesiones individualizadas. Este viernes se quedó en el gimnasio, aunque en principio debería reaparecer este sábado, ya en el entrenamiento previo.

"Desde el partido contra el Getafe vengo jugando con mucha molestia, es un dolor que me incomoda mucho. Intento hacer las cosas pero es difícil, me incomoda. Estoy haciendo tratamientos, no me gusta estar fuera de los partidos, sé el dolor que siento. Cada vez que termina el partido, y tengo poco tiempo para recuperar, es muy difícil, pero no lo uso como excusa. Me cuido mucho para estar disponible", explicaba hace unos días Antony sobre su lesión.

La noticia positiva de la jornada la firmaron Chimy Ávila y Cucho Hernández, quienes por primera vez volvieron a entrenar parcialmente con el grupo. Los dos citados estuvieron junto al resto de compañeros en los quince minutos abiertos para la prensa, imagen que indica que ambos están en la fase final de sus recuperaciones. No obstante, en el Real Betis no quieren asumir muchos riesgos y parece precipitado que alguno de ellos pueda entrar en la convocatoria contra el Mallorca.

Quien también está descartado es Héctor Bellerín, pese a que Manuel Pellegrini guardaba algunas esperanzas de verlo integrado con el grupo esta misma semana. Su ausencia se suma a las ya conocidas por lesión de Gio Lo Celso, Isco Alarcón y Sofyan Amrabat, que regresará la próxima semana a Sevilla para continuar aquí su recuperación.

El entrenador completó la sesión con los canteranos Fabián Embalo, Rodrigo Marina, Dani Pérez y Borja Alonso. Este sábado, a partir de las 11.00 horas, la primera plantilla realizará la última sesión de entrenamiento y luego comparecerá ante los medios Manuel Pellegrini, quien podrá arrojar algo más de luz sobre el estado de los lesionados.