Hansi Flick firmó su peor noche como técnico blaugrana

La debacle del FC Barcelona en el Metropolitano ha dejado varios jugadores señalados. Nadie se salvó en la estrepitosa derrota ante el Atlético de Madrid, que aplastó en intensidad y fútbol al cuadro blaugrana durante la primera parte y aguantó mucho mejor de lo esperado en la segunda. Por contra, Hansi Flick firmó su peor noche desde que llegó al conjunto azulgrana.

Y el alemán es, sin duda, el primer señalado. Su línea adelantada, que tan buen resultado había dado a lo largo de estos años, hizo aguas ante la verticalidad rojiblanca. No fue capaz de corregir la debilidad de Koundé y sobre todo de Balde en los costados y sustituyó a Casadó a los 37 minutos en busca de soluciones, pero los cambios no surtieron efecto. Frenkie y Dani Olmo pasaron de puntillas en la medular y Ferran y Lewandowski casi ni intervinieron en el partido. A su favor hay que tenía varias bajas importantes, pero sin duda el entrenador siempre es el primer señalado.

Los jugadores señalados del Barcelona ante el Atlético

En el campo, el primer señalado fue Joan García. Da la sensación de que ha perdido la magia en las últimas semanas y se comió el primer gol fallando en el control del pase de Eric. Encajó cuatro tantos en seis disparos a puerta y no fue un factor diferencial bajo palos.

El siguiente en la lista es Eric García. En su haber contará el gol en propia puerta, aunque sin duda Joan tiene la mayor parte de culpa. No fue capaz de sostener a Griezmann, Julián ni Lookman y acabó expulsado por una fea patada a Baena como último hombre. No estará en al vuelta.

Aún así, el defensa que realmente quedó retratado en Madrid fue Balde. Le cogieron la espalda una y mil veces y salió en todas las fotos. ¡En todas! Las dos primeras ocasiones fueron por su costado, el gol de Griezmann llegó por su costado, la ocasión de Julián llegó por su costado, el gol de Lookman llegó por su costado, el gol de Julián llegó por su costado. La expulsión de Eric vino por su mal pase atrás. Hizo aguas por todos lados, constantemente superado por Giuliano y Nahuel Molina.

A los 37 minutos, Flick se encargó de señalar a Marc Casadó mandándole al banquillo. Probablemente, el alemán hubiera cambiado a los once si hubiera podido. No estaba siendo el peor, pero no estaba sumando en la medular -tampoco Frenkie- y tenía amarilla, así que fue el eslabón más débil.

Y en ataque, los dos delanteros firmaron un partido paupérrimo. En 104 minutos, Ferran Torres tocó la pelota 22 veces... y cinco de ellas fueron para sacar de centro. Una isla arriba y la nada más absoluta desde la banda izquierda, donde se colocó con la entrada de Lewandowski en el 37'. El polaco, peor aún: sólo tocó 14 veces la pelota en sus 67 minutos sobre el terreno de juego. Ni una sola ocasión de gol.