Miguel Casado 13 FEB 2026 - 00:36h.

Hubo mucha polémica en la ida de las semifinales de Copa

El gravísimo error de Joan García en el Metropolitano que le costó el primer gol al Barça ante el Atlético

El Atlético de Madrid se impuso sobradamente ante el FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. El cuadro rojiblanco endosó cuatro goles a su rival en los primeros 45 minutos, una diferencia que mantuvo en la segunda parte -con gol anulado a Pau Cubarsí incluido-.

Los de Simeone firmaron un partido prácticamente perfecto, que estuvo marcado por la polémica en muchísimos tramos. Y es que al fuera de juego que señaló el colegiado en la mencionada jugada del tanto culé hay que sumarle varias entradas feas de Giuliano Simeone, la expulsión de Eric García y alguna que otra acción más que nos ha explicado nuestro colaborador y ex árbitro Mr. Asubío.

La polémica del Atleti - Barça, explicada por Mr. Asubío

El gol anulado acapara mayor protagonismo. Y no solo por el motivo por el que anulan el tanto, sino también por todo el tiempo que tardan en decidir si el gol sube o no. "Básicamente, el motivo es que es una jugada muy difícil de dilucidar en el VAR. Primero, ¿hay un único toque de Lewandowski de ese balón que le impacta en su pierna izquierda, o hay un toque posterior en su talón derecho, que pasa muy próximo a ese talón derecho?", se plantea Asubío.

"El VAR dictamina que no hay ese supuesto toque posterior". Con eso decidido, "tienen que ver si Cubarsí está por delante del balón o si está por delante de un penúltimo defensor", añade.

"En este caso, el penúltimo defensor es el talón izquierdo de Ruggeri y se ve como de la bota naranja sale una línea hacia abajo y trazan esa línea. La puntera del pie izquierdo de Cubarsí está por delante de Ruggeri", analiza el experto.

¿Por qué tardaron tanto?

"Hay un compendio de muchas cosas, porque hay que ver todas las cámaras e incluso en el VAR hay más cámaras que en la retransmisión del partido", indica el gallego.

Y a ello, por si fuera poco, se le suma el error del fuera de juego semiautomático. "Esto ya lo tengo dicho muchas veces en ElDesmarque: cuando hay jugadas donde los jugadores están muy apelotonados, sigue no yendo la tecnología como debería", critica.

Ya ocurrió con Lewandowski y un central de la Real Sociedad y ahora se repitió en el Metropolitano. "Vemos mucho más el trazado de líneas en vez de a los monigotes. Fue una directriz que dio tanto el anterior CTA, de Medina Cantalejo, como este. Se acogen, antes de que salgan jugadores superpuestos, uno con un brazo por allí y otro con la cabeza por el otro, a trazar las líneas como antaño, como antes de la llegada de la tecnología 3D y de los monigotes, así que por eso vemos las líneas", explica.

La posible roja a Giuliano Simeone

"Es cierto que el ímpetu y la fuerza a lo mejor no es de llevarse las manos a la cabeza, pero sí hay impacto y fuerza como para considerarla de juego brusco y grave y poner en peligro la integridad física de Balde", introduce el colaborador de ElDesmarque.

"Es cierto que los tacos pegan en el suelo y después van a la tibia pero hay fuerza suficiente como para lesionar incluso de gravedad", analiza.

La jugada, para él, "es de tarjeta roja de campo y de VAR", ya que Giuliano va con su pierna totalmente estirada, no recogida.

La expulsión de Eric García

Tras un lance con Baena, el central azulgrana vio la roja. "El VAR es una herramienta maravillosa para estas jugadas de zona DOGSO o de ocasión manifiesta de gol, porque en directo te puede parecer que Araujo que es el central más próximo", explicaba el gallego.

"González Fuertes manda a revisar la jugada, Baena así va a quedar delante del portero culé sin prácticamente tener opción de Araujo de poder llegar a esa disputa de balón, por lo tanto es tarjeta roja a Eric García", concluye.