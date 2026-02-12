Uno por uno y notas del Barcelona ante el Atleti, ridículo total en el Metropolitano

No aprueba ni uno

Por qué anularon el gol de Pau Cubarsí en el Atlético de Madrid - FC Barcelona en Copa

El FC Barcelona cayó vapuleado por el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Ponemos notas a los jugadores de Hansi Flick tras su partido en el Metropolitano.

Joan García (2): Ha parado un par, pero el caudal ofensivo del Atlético de Madrid ha hecho muy difícil evitar la goleada. Además, tuvo la cantada a medias con Eric García que presagiaba una noche difícil.

Jules Koundé (4): Lookman le hizo un ocho. Le buscó la espalda constantemente, tanto a campo abierto como entrando por el segundo palo. Ni le olió. En ataque no aportó nada en la primera parte, pero en la segunda, con el Atleti administrando el resultado, sí pudo desplegarse algo más.

Pau Cubarsí (2): Emparejado con Julián Álvarez, estuvo muy superado en todo momento, fuera de sitio y viendo a los delanteros del Atleti pasarle por encima todo el rato.

Eric García (0): Se metió un gol en propia portería en un exceso de confianza a la hora de jugar hacia atrás con el portero. En labores defensivas no supo contener a Griezmann en ningún momento. Encima, acabó expulsado por un patadón a Baena.

Alejandro Balde (1): La banda derecha (izquierda del Barcelona) fue el gran foco de ataque del Atlético de Madrid en ataque. Tanto Nahuel Molina como Giuliano superaron al lateral constantemente, buscándole la espalda o marchándose de él en velocidad.

Frenkie de Kong (2): Intrascendente. El juego exterior del Atlético le llevó a estar corriendo de un lado a otro constantemente intentando ayudar en defensa, pero había demasiados agujeros.

Marc Casadó (0): Señalado. Con balón, la nada absoluta. Sin él, dejó una falta gravísima a Giuliano que era susceptible de tarjeta roja. Flick le quitó a la media hora por Lewandowski para evitar que le expulsaran.

Fermín López (2): Más enfocado a echar una mano en el medio campo que a llegar. Además, el Barça no le supo hacer llegar la pelota arriba en posiciones decisivas.

Lamine Yamal (4): Al menos lo intentó. Trató de echarse el equipo a la espalda y dejar algunas conducciones peligrosas, pero entre Ruggeri y las ayudas de Llorente supieron frenarle.

Dani Olmo (2): Apenas le llegó el balón, ni en la izquierda ni en zonas interiores. Se aburrió y bajó a buscarlo más abajo, pero tampoco supo encontrarlo en zonas de ataque.

Ferran Torres (3): Desaparecido. Apenas tuvo una ocasión en todo el partido y se topó con Juan Musso.

Robert Lewandowski (2): Tampoco rascó bola en todo el partido.

Ronald Araújo (): sin calificar.

Joao Cancelo (-): sin calificar.

Gerard Martín (-): sin calificar.