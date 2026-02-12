Miguel Casado 12 FEB 2026 - 22:33h.

El Atlético de Madrid ha firmado una primera parte prácticamente perfecta ante el Barça en la ida de las semifinales de Copa. Los de Simeone endosaron 4 goles al equipo de la Ciudad Condal, con una soberbia actuación de Antoine Griezmann, pero también de Ademola Lookman y Giuliano Simeone, y con el fin de la sequía goleadora de Julián Álvarez.

Durante la segunda parte no se esperaba a un Barça que saliese en tromba, pues la eliminatoria dura 180 minutos y con maquillar el resultado de cara al partido de vuelta, podría ser suficiente objetivo para los de Flick.

Pero lo cierto es que en los primeros instantes tras la reanudación, los culés dominaron muchísimo y llegaron al área de Juan Musso con facilidad.

Tanto fue así que Pau Cubarsí consiguió batir al argentino a la salida de un balón parado. El '5' remataba un balón suelto en el área para recortar distancias y rápidamente volvían a su campo para buscar el segundo tanto.

Para sorpresa de todo el mundo, Juan Munuera Montero no autorizaba el saque de centro e indicaba que el VAR estaba revisando la acción, aquella que terminaron anulando por fuera de juego. Pero, ¿cuál fue el motivo?

¿Por qué anuló el árbitro el gol de Cubarsí?

Tal y como mostraron las líneas dibujadas por la retransmisión, se trataba de una jugada milimétrica. Los colegiados del VAR revisaban si cuando Robert Lewandowski toca el esférico, el goleador Pau Cubarsí está por delante de él.

Como no había ningún jugador del Atlético además del portero entre ellos y la línea de gol, el defensor estaría en fuera de juego.

Ahora hay que juzgar si la posición del '5' en el momento en que el polaco se 'despide' del esférico con su gemelo izquierdo o talón derecho -algo que no queda claro en las imágenes-.

¿Por qué tardó tanto el VAR en revisar la jugada?

La revisión se llevó más de 7 minutos de partido y el motivo, como explicó el CTA posteriormente, fue un fallo "en la modelización de jugadores a través de los esqueletos al detectar una situación de mucha densidad de jugadores".

“Tras intentar que el sistema recalibrase la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta”, añadían.

“Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva”, concluía el comunicado.