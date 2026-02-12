Ángel Cotán 12 FEB 2026 - 19:16h.

El duelo se suspendió por razones ajenas al club azul

Cuándo se jugará el Rayo - Oviedo aplazado: primera propuesta de fechas

OviedoEs oficial. Tras varios días sin noticias, LALIGA ha conseguido fijar una nueva fecha para el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo por el mal estado del césped madrileño. El encuentro liguera quedará fijado para el próximo miércoles 4 de marzo en horario de tarde. Concretamente, el duelo correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports arrancará a las 19:00 horas.

Este jueves, la competición se pronunció a través de un comunicado oficial. Este es el escrito al completo: El partido entre Rayo Vallecano y Real Oviedo correspondiente a la Jornada 23, que fue aplazado este pasado fin de semana, se disputará el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:00.

LALIGA recuerda que cualquier incidencia por la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, debe resolverse conforme a la normativa aplicable, y corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición.

Como siempre, LALIGA actúa con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato. Garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público".

¿Dónde se jugará el Rayo - Oviedo?

La pregunta tendría una respuesta obvia, pero a tres semanas vista, se convierte en una cuestión obligada. Esta misma semana, el Rayo Vallecano tanteó la posibilidad de disputar su próximo compromiso liguero en un estadio alternativo. El conjunto de la franja estableció contactos con el CD Leganés de cara a una posible cesión de Butarque.

Finalmente, y con la ayuda del Real Valladolid, el césped de Vallecas ha mejorado considerablemente gracias a las lámparas pucelanas. El optimismo crece para este fin de semana, y salvo giro imprevisto, debería estar más que listo para el duelo ante el Oviedo.