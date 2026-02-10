Nadie consigue contactar con el presidente del Rayo Vallecano desde la suspensión del partido ante el Oviedo

Primeras dudas con la disputa del Rayo-Atlético en Vallecas: "Puede tardar 45 días"

Compartir







Tres días después de la polémica suspensión del partido ante el Real Oviedo, nadie sabe nada de Raúl Martín Presa. El presidente del Rayo Vallecano, foco de críticas de su propia afición desde hace muchos años, ha sido el gran señalado por el mal estado césped y los continuos problemas de Vallecas, donde ni siquiera está claro que se pueda jugar el duelo del próximo domingo ante el Atlético de Madrid.

Desde Oviedo han intentando ponerse en contacto durante los últimos días con el presidente rayista, pero no lo han conseguido. "No hay manera, no responde", contaron este lunes por la noche en Onda Cero, dejando de nuevo muy señalado al mandatario del cuadro madrileño.

Unas horas antes, Martín Peláez confirmó una vez más que no consiguió contactar con su homólogo. "Intenté hablar con Presa y no tuve la fortuna. Seguramente habrá tenido mucho lío", declaró el presidente del Real Oviedo.

PUEDE INTERESARTE El Oviedo diseña su plan por los puntos de Vallecas con tres frentes y varios escenarios posibles

Silencio total de Martín Presa y el Rayo Vallecano

Y este mismo martes, en sala de prensa, Dani Calvo ha vuelto a insistir en el mismo mensaje: "El club intentó hablar con el presidente del Rayo y no hubo contestación". El jugador carbayón, además, se ha mostrado muy crítico con la situación: "Fue un circo. Es un chiste que se diga que somos la mejor Liga del mundo. Un atropello para todos".

En el Rayo Vallecano, el silencio es total. No ya sólo por parte de su presidente, sino de la propia entidad. El pasado sábado, se limitó a trasladar el comunicado oficial de LaLiga anunciando el aplazamiento del partido, pero no hubo respuesta de manera directa por parte de la entidad. Desde entonces, lo único que han hecho es comunicar cómo devolverán las entradas de dicho encuentro. Su web oficial y sus redes sociales son casi fantasmagóricas, impropias de un club de su categoría profesional.