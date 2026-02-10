Pablo Sánchez 10 FEB 2026 - 11:35h.

El jugador del Real Oviedo Dani Calvo, uno de los capitanes del equipo, aseguró este martes que lo sucedido el fin de semana con la suspensión del partido ante el Rayo fue "un atropello para todos". El central aprovechó su renovación con la entidad para expresar su opinión y el sentir del club al respecto.

"Fue un poco circo todo. El club intentó hablar con el presidente del Rayo y no hubo contestación, no sabemos si LaLiga tiene competencias para suspender el partido y lo hace tres horas antes siempre. Es un chiste que se diga que somos la mejor liga del mundo", dijo en la sala de prensa de El Requexón el defensa oscense, recién renovado por el Real Oviedo.

"Vimos el comunicado de la plantilla del Rayo en el bus yendo a Madrid y ya sospechamos que algo iba a pasar. Estuvimos en comunicación con la AFE y ya se hablaba de la suspensión, aunque todavía pensábamos que igual se podía jugar debido a que estaba todo preparado y la afición viniendo. Fue un atropello para todos", agregó.

Preguntado por lo que tiene que hacer el Real Oviedo ahora, Calvo no tuvo dudas en afirmar que "es normal que el club pelee los tres puntos, ya que jugar este partido en unos meses adulteraría la competición", reafirmándose en que la entidad carbayona debe "pelear por sus intereses y por los de su afición".

El Athletic y su renovación

"Es el club más importante de mi carrera. El Oviedo, para mí y para mi familia, es el club que nos va a dejar huella. Estoy encantado de seguir y doy las gracias por la confianza", explicó el central, que suma ya 180 partidos vistiendo la camiseta azul y que hace días prolongó su contrato hasta 2027.

El Real Oviedo recibe este domingo (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Athletic, otro partido clave en la lucha por la permanencia de los azules y, por ello, Calvo comentó que a los azules les debe "importar poco" las últimas victorias de los de Ernesto Valverde porque el Oviedo "debe ganar como sea".