El club azul, dispuesto a llegar hasta el final

El presidente del Real Oviedo reclama los tres puntos ante el Rayo Vallecano: "Hay que levantar la voz"

El Real Oviedo comienza su lucha. Una vez conocida la suspensión del partido del pasado sábado, el club azul comenzó a denunciar públicamente una situación ajena que le provocó un importante destrozo deportivo, social y económico. El paso de las horas no ha calmado las aguas, como así demostró el capitán Santi Cazorla con un mensaje directo a LALIGA. Ahora, la entidad carbayona se prepara para pasar a la acción y diseña un plan.

Desde un primer momento, el Oviedo no dudó. La intención del club desde el principio contempló la posibilidad de denunciar la suspensión del partido ante el Rayo Vallecano por el mal estado del césped del feudo madrileño.

La entidad ovetense entiende que hay argumentos de sobra para que se le dé por ganado el encuentro, y como desgrana La Nueva España, el Oviedo está dispuesto a medirse con tres frentes y se valoran varios escenarios.

El Oviedo diseña su plan por los tres puntos de Vallecas

Todos los focos apuntaban en un primer momento al Rayo Vallecano, pero desde el Carlos Tartiere señalan hasta tres frentes. Además del club madrileño, el Oviedo abordará una batalla administrativa con la Federación y LALIGA. El pasado domingo, el club presentó una solicitud ante Federación para que se le dé por ganado el encuentro.

La entidad azul se aferra a una razón obvia: el mal estado del césped provocado por una negligencia del equipo local. Se entiende que no se respetó el tiempo mínimo que necesita el verde para asentarse y así poder estar apto para la práctica del deporte de élite. De esta manera, el Rayo habría pasado por alto lo que dice el reglamento.

Desde el Oviedo se entiende que es el Rayo el que debe asumir las consecuencias, y si su solicitud no prospera, la citada fuente asegura que el conjunto carbayón estudia demandar a LALIGA. Otro escenario que se contempla es la vía judicial. El club va a pelear por lo que entiende que es suyo dejando claro que, en caso de jugar el choque, espera que se produzca lo más pronto posible para que no se alteren las bajas y sanciones existentes en los equipos. El caso va para largo.