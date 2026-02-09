Pablo Sánchez 09 FEB 2026 - 13:22h.

Bad Bunny acaparó gran parte del protagonismo de la Super Bowl 2026 que disputaron New England Patriots y Seattle Seahawks. El Half Time Show se convirtió en un espectáculo revindicativo que está dando la vuelta al mundo. Su puesta en escena, el baile y la idea que tuvo dejaron huella y así se lo hicieron saber las 70.000 almas que se dieron cita en el estadio y los millones de espectadores que lo vieron desde sus hogares.

El show de Bad Bunny dio para opiniones de todos los tipos. Como es normal, también recibió críticas. Una de las más potentes llegó desde el mismísimo Donald Trump. El presidente de Estados Unidos criticó con dureza su actuación.

"No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo", rezaba parte de su crítica.

Dicho mensaje choca mucho con el sentir generalizado de los espectadores que disfrutaron de este show. El artista puertorriqueño recibió elogios de personas muy influyentes en el mundo del deporte, de la música o en las redes sociales.

Los aplausos que se llevó Bad Bunny

Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo en la actualidad, destacó su actuación en las redes sociales con una imagen suya durante la actuación.

A todos ellos hay que sumar personajes como Karol G, Jessica Alba o Pedro Pascal, quienes formaron parte del show sobre el terreno de juego. También Ricky Martin y Lady Gaga, dos artistas que también alzaron su voz durante la actuación. Hasta equipos de fútbol como el Flamengo expresaron su opinión en las redes: "Hoy esta cuenta es una Bad Bunny fan account. Latinoamérica unida.

Otros artistas musicales como Rauw Alejandro, Shakira o el rapero puertorriqueño Residente también le aplaudieron en las redes.