El show de medio tiempo de la Super Bowl 2026 no fue solo música y luces: fue historia, emociones y mensajes cargados de simbolismo. Bad Bunny volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más influyentes del planeta, combinando su talento con gestos que resonaron más allá del Levi’s Stadium. Entre el espectáculo, los invitados sorpresa y los momentos épicos, hubo dos instantes que captaron especialmente la atención: una boda real en directo y un emotivo homenaje que recuerda a Liam Ramos, el niño que había sido detenido por ICE.

Una boda en pleno estadio y un guiño a la realidad

Durante su actuación, Bad Bunny sorprendió a todos al permitir que una pareja se casara en directo frente a millones de espectadores. Según el equipo del artista, la boda era totalmente real y la pareja había invitado a Bad Bunny meses atrás. El cantante, en un gesto icónico, les propuso realizar la ceremonia en pleno show del Super Bowl, creando un momento histórico en el gran evento.

Pero la noche también tuvo un trasfondo más serio. Bad Bunny entregó uno de sus premios Grammy a un niño que recordaba a Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años cuya detención reciente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos generó gran indignación. Liam y su padre fueron arrestados en Minnesota el 20 de enero y trasladados a un centro de detención familiar en Texas, hasta ser liberados el 1 de febrero por orden de un juez federal. Con este gesto, Bad Bunny volvió a alzar la voz contra las políticas migratorias de EE. UU., poniendo al niño en el centro del escenario y recordando la importancia de la empatía y la justicia social.

Toda esta emoción que quiso plasmar Bad Bunny en el escenario, también la llevó consigo fuera. Así lo demuestran una imágenes que colgó Ricky Martin a sus redes sociales, donde se ve a un Bad Bunny emocionado.

Pero lo que realmente sorprendió fueron los cameos de famosos dentro de esta casa improvisada en el campo: Pedro Pascal, Cardi B y la cantante colombiana Karol G aparecieron en escenas clave.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny no solo fue musical, fue un desafío logístico monumental. El artista quiso transformar el Levi's Stadium en una réplica de su casa en Vega Baja, Puerto Rico, con palmeras, cañas de azúcar y escenarios que recreaban la cultura de su tierra. Para no dañar el césped natural del estadio, la solución fue genial y creativa: 380 personas disfrazadas de plantas, moviéndose por el campo como si fueran hierba alta, mientras los 25 carros disponibles transportaban otros decorados. A esto se sumaron fuegos artificiales, pirotecnia teatral y banderas de todos los países americanos, creando un espectáculo dinámico y de unión global.