Los mejores memes de la Super Bowl 2026 y de la actuación de Bad Bunny

Juan Pérez 09 FEB 2026 - 03:52h.

Un puzle que va desde Bad Bunny a los jugadores y las celebrities

¿Quién eligió a dedo a Bad Bunny para el Halftime Show de la Super Bowl 2026?

San FranciscoEl envoltorio de la Super Bowl 2026 es un cóctel repleto de jugadas, famosos y spots publicitarios antes de darle espacio a Bad Bunny, y entre todo, la conversación social deja paso a una enorme lista de memes. Con Sam Darnold y Drake Maye en el centro del huracán del partido, el Halftime Show toma el protagonismo total con el puertorriqueño en el centro de todas las miradas, montajes y creaciones virales.

Las críticas a Drake Maye son la principal fuente de inspiración de decenas de memes que recorren internet tras el mal partido del joven quarterback que tenía en su mano ser el quarterback más joven en ganar una Super Bowl. A pesar de que el partido ha sido un dominio absoluto de las defensas, la estrella de los Patriots ha sido atropellado una y otra vez sin atisbo de reacción, y eso ha generado no sólo conversación, sino multitud de imágenes simpáticas.

Con un primer touchdown en el último cuarto, un Halftime Show tan político como el de Bad Bunny y un quarterback destruido por la defensiva de Seattle, hay muchos componentes para la broma. Primero porque es fácil exagerar la situación a pesar de que en la final están los mejores equipos de la temporada, pero precisamente la premisa de aprovechar la actualidad para hacer broma de ello.