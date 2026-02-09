Fran Duarte 09 FEB 2026 - 00:33h.

En vídeo, la ceremonia inaugural en la Super Bowl 2026

Seattle Seahawks - New England Patriots, en directo: vive la final histórica de la Super Bowl 2026

San FranciscoLa Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y en 2026 se ha vivido en España por primera vez en abierto a través de Cuatro y Mediaset Infinity. Uno de los momentos más esperados de la final entre los Seattle Seahawk y los New England Patriots, además del famoso half time show de Bad Bunny, ha sido la ceremonia inaugural donde suena el himno americano y que esta vez ha amenizado la banda californiana Green Day.

Green Day en la ceremonia inaugural de la Super Bowl 2026

Lo extradeportivo ha sido casi más protagonista durante las semanas previas a la final de la NFL que lo puramente relacionado con el fútbol americano. Sobre todo, por la convulsa situación que se está viviendo en Estados Unidos con las polémicas medidas migratorias de Donald Trump y el cuerpo policial ‘ICE’. Por eso ha acaparado tanto la atención la ausencia del presidente estadounidense en el Levi’s Stadium en San Francisco.

El propio Donald Trump ha reconocido que su ausencia se debía a su poca simpatía hacía los artistas que estaban confirmados para actuar en la Super Bowl LX: la banda de Green Day en la ceremonia inaugural y Bad Bunny en el show del descanso. Por eso, aunque mucha gente estaba solo expectante por la actuación del puertorriqueño, el momento del himno de EE.UU. (siempre uno de los mejores momentos y el más emocionante para escucharlo) y la actuación de la banda encabezada por Billie Joe Amstrong no ha decepcionado ni un ápice y se puede decir que ha sorprendido a todos los aficionados y espectadores.

