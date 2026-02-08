Los influencers y famosos españoles en la Super Bowl 2026

Andrea Esteban 08 FEB 2026 - 22:57h.

Presencia destacada de creadores españoles en San Francisco durante la Super Bowl 2026

San Francisco este fin de semana no solo vibra con cascos, touchdowns y el show del descanso. También lo hace a golpe de stories, directos improvisados y selfies con luces de neón. La Super Bowl 2026 se ha convertido en una mezcla perfecta entre deporte, espectáculo y redes sociales, y ahí los influencers españoles han entrado como si jugaran en casa. Aquí te ofrecemos de nuestrso representates en tierras estadounidenses.

De la grada al móvil: los españoles que están contando “la otra Super Bowl”

Uno de los nombres que más han sonado son Pablogshow y Kokodc, que han convertido cada esquina de la ciudad en contenido. Desde bromas sobre peliculas Disney hasta vídeos rápidos enseñando el ambiente previo al partido, su estilo cercano ha hecho que parezca que no está en la Super Bowl… sino en una quedada con amigos gigante.

Pero si hay alguien que literalmente juega “de local” en este terreno es Lucii LBA. No solo ha viajado a San Francisco como creadora de contenido: es embajadora de la NFL en España y ya ha estado en otros partidos oficiales de la liga. Su cobertura no es solo postureo; sabe de lo que habla. Entre entrevistas a fans, curiosidades del estadio y reacciones en directo, Lucii mezcla conocimiento real del deporte con el lenguaje de redes que engancha acualquiera, incluso a los que no distinguen un touchdown de un fuera de juego.

El toque lifestyle lo han puesto Marta Díaz y Alice Campello. Marta ha llevado la Super Bowl al terreno de la moda y el glamour: looks preparados, eventos exclusivos y ese contenido que convierte un partido en una alfombra roja gigante. Y Alice, aunque italiana, ya es casi “adoptada” por el público español, aportando elegancia y un seguimiento internacional que amplifica todo lo que pisa.

Al final, la Super Bowl se juega en el césped… pero también en el móvil. Y este año, los creadores españoles no solo han ido a verla: han ido a contarla, vivirla y, de paso, conquistarla a base de vídeos de 15 segundos. Porque hoy, ganar también es hacerse viral.