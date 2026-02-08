Juan Pérez 08 FEB 2026 - 22:25h.

San FranciscoEl puente para construir el Halftime Show de la Super Bowl con Bad Bunny está repleto de secretos hasta llegar a la retransmisión de la Super Bowl 2026 esta noche en Cuatro y Mediaset Infinity (00.30h.). Con tantas dudas como vaticinios, los mercados dejan un nombre hasta ahora inesperado para aparecer con el puertorriqueño en uno de los momentos relevantes del mercado: Lady Gaga.

Los debates de otras épocas entre colegas para adivinar, por ejemplo, quién aparecerá en el show del descanso de una bomba del entretenimiento eran simplemente eso, charlas sin relevancia. Ahora ese punto forma parte no sólo de la conversación global, sino que lidera apuestas hasta llegar al punto de dar información sobre lo que puede pasar en el escenario construido en el Levi's Stadium de San Francisco.

En las últimas horas uno de los picks más sonados es la aparición de Lady Gaga, y eso es realmente extraño cuando su nombre nunca ha estado entre los favoritos. Travis Scott, Shakira, Cardi B, J Balvin o Ricky Martin siempre han estado presentes entre los artistas con opciones de aparecer, pero este hecho supone una posibilidad más que real. Sobre todo porque conjuga con lo que sucedió en los Grammy hace sólo una semana.

Lady Gaga competía con Benito por conseguir el premio al 'Mejor Álbum del año' que finalmente obtuvo el cantante latino, y la reacción de la artista fue inmejorable. No sólo por sus aplausos y su discurso posterior, sino porque se le veía realmente implicada al escuchar las palabras de Bad Bunny. "Soy muy feliz por él, por lo que significa para la gente, es un músico brillante, lo que dijo es muy importante e inspirador por lo que pasa en este país. Tenemos mucha suerte de tener líderes como él que hablan sobre la verdad y lo que está bien", aclaró Lady Gaga.

Independientemente de sus declaraciones, uno de los momentos más destacados de los Grammy fue el acercamiento de Lady Gaga a la mesa de Bad Bunny. Sólo fue unos segundos en los que le dice algo al oído, pero la reacción del puertorriqueño se hizo viral. Y a posteriori este confesó que sólo le había dicho un "Te quiero" que él le devolvió con la pasión de un tipo que ama su música. Si esto ahora se convierte en una colaboración en la Super Bowl 2026, han creado la narrativa perfecta.

Travis Scott lidera el resto de opciones

Hace un par de días Travis Scott se dejó ver por una de las fiestas más sonadas en el entorno de la Super Bowl 2026 con otros tantos artistas, deportistas y famosos. Parecía despreocupado, sin posar ante las cámaras, y eso parecía infundir un halo de misterio para aparecer junto a Bad Bunny. Lo realmente extraño es que después de eso y sólo 24 horas antes del show, el cantante ha viajado a Cleeveland para ver un partido de la NBA donde ha aparecido de manera desmesurada incluso irrumpiendo en entrevistas del equipo. Si se ha cruzado medio Estados Unidos sólo para despistar y luego aparecer de nuevo en Santa Clara, es un auténtico genio.

En el resto de nombres Ricky Martin suena con fuerza, tanto como lo hacía hace unas semanas Shakira en una posible reinterpretación de lo que fue la Super Bowl de 2020. Allí ella y Bad Bunny realizaron un mashup de tres canciones que ahora podría tener una segunda parte. Además también se han dejado ver artistas latinos como J Balvin, Becky G, Eladio Carrión o Young Miko en las fiestas y escenarios relacionados con la NFL, por lo que no sería raro la aparición de alguno de ellos.

El apoyo a Bad Bunny, de Madonna a Katy Perry

En las últimas horas una gran lista de artistas, algunos de ellos protagonistas del Halftime Show en años anteriores, han demostrado su apoyo a Bad Bunny. Katy Perry, Shakira y Madonna lideran este mensaje desde lo más alto, pero no son ni mucho menos las únicas porque otros tantos lo llevan haciendo semanas, y lo harán tras el concierto.