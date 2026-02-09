De Kim Kardashian y Hamilton a Drake Maye y Ann Michael: las parejas más virales de la Super Bowl 2026

Andrea Esteban 09 FEB 2026 - 03:51h.

De los palcos VIP al césped

Los influencers y famosos españoles en la Super Bowl 2026

San FranciscoEl escenario de la Super Bowl 2026 deja en San Francisco una alfombra roja repleta de personalidades que, en muchos casos, elevan el cartel de la celebridad con parejas de alto standing. La presencia de Lewis Hamilton y Kim Kardashian es seguramente la más sonada de todas, pero ni siquiera uno de los protagonistas del partido deja pasar la opción de besar a su esposa justo segundos antes del encuentro.

Las parejas de la Super Bowl 2026

Drake Maye y Ann Michael

La historia de Drake Maye y su reciente mujer, Ann Michael Maye, es de guion de Hollywood. El quarterback de New England Patriots lleva desde los 12 años con la que ahora es su esposa tras el reciente matrimonio en 2025. Y ese reflejo ha llegado en la previa del partido con un beso que ha causado sensación entre los seguidores de los Patriots, aunque no ha ejercido un poder especial en el joven de 23 años.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian

Aunque no hay oficialidad sobre su relación, la aparición con asientos conjuntos en la Super Bowl 2026 aviva los rumores sobre la posible pareja entre el piloto de F-1 y la modelo de Skims.

Sofia Vergara y Joe Manganiello

Los 35 millones de seguidores de Sofía Vergara en Instagram conocían por primera vez a Douglas Chabbott, empresario estadounidense en un post a finales de diciembre. Menos de dos meses después, la pareja aparece en la Super Bowl 2026 con uno de los planos más destacados del prepartido.

Coco Jones y Donovan Mitchell

Una de las cantantes de la Super Bowl 2026, Coco Jones, también celebró su actuación con uno de los himnos con su actual pareja, la estrella de la NBA Donovan Mitchell. El base de los Cleveland Cavaliers estaba presente en la actuación de su pareja y, después de la misma, ambos se fundieron en un beso extremadamente sentido que se ha hecho viral.

Justin Bieber y Hailey Bieber

De las parejas más comentadas siempre de internet. Hailey y Justin siempre van d ela mano y no iba a ser menos una gran cita como la Super Bowl 2026.

Macaulay Culkin y Brenda Song

Y nunca nos olvidaremos de 'Solo en casa'. Pero el ya no está solo, sino que viene acompañado a la Super Bowl de su mujer, Brenda Song. Ambos siempre se han mostrado muy cariñosos en eventos, pero siempre llevando su relación con discreción.