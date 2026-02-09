Juan Pérez 09 FEB 2026 - 02:39h.

Un concierto en español con mucho baile, reivindicación y famosos

La reacción de Donald Trump al show de Bad Bunny: "No se entiende nada"

San FranciscoLa celebración de Bad Bunny en el Halftime Show de la Super Bowl 2026 será recordada durante años, tanto por su envoltorio como por el mensaje y sobre todo el espectáculo. La actuación al descanso del puertorriqueño con la emisión en directo en Cuatro y en Mediaset Infinity deja varios momentazos con ritmos de todo tipo, cambios de estilo y estrellas invitadas de primer nivel como Lady Gaga y Ricky Martin.

La conexión de Bad Bunny con los suyos es un canto a los cerca de 70 millones de latinos en Estados Unidos, pero sobre todo es un mensaje repleto de crítica y unión en un ambiente festivo. La representación de Puerto Rico, de Latinoamérica y del hispanohablante ha sido la seña de identidad de los casi 13 minutos, reuniendo a su tierra y volcando en la fiesta y el baile toda su carrera.

El homenaje a su tierra comenzó con el 'Super Tazón', un guiño curioso antes de arrancar con 'Titi me preguntó' en un repaso genuino a Puerto Rico, un inicio para volver a su origen desde el que ha basado toda la actuación. A partir de ahí jugó con ritmos de regueaton como Gasolina o Dale Don Dale para mantener el pasado y jugar entre nuevos ritmos hasta llegar a uno de los puntos fuertes, la aparición de Lady Gaga. La neoyorquina apareció junto a él para cantar el 'Die With A Smile' en uno de los momentos más sonados.

El segundo invitado fue Ricky Martin en un entorno típico de Bad Bunny con las famosas sillas de plástico blancas de Puerto Rico. El también artista puertorriqueño cantó un par de estrofas de 'Lo que le pasó a Hawaii'. A partir de ahí todo pasó a un juego de fuegos artificiales con el cierre, una narración de todos los países de Sudamérica que continuó con un "Seguimos Aquí", un grito al unísono para colocar bajo la bandera de los Estados Unidos un mensaje de unión. El cierre fue su canción más viral en el último año, DTMF, una fiesta con amigos para despedir casi trece minutos de espectáculo.