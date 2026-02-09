Travis Scott, Roger Federer o Justin Bieber: los famosos que no se han perdido la Super Bowl 2026

Andrea Esteban 09 FEB 2026 - 00:08h.

La Super Bowl 2026 se convierte en una alfombra roja

Lady Gaga puede ser la gran sorpresa de Bad Bunny para el show de la Super Bowl 2026

La Super Bowl no solo se juega en el césped: también se disputa en las gradas, donde cada año desfilan celebridades de la música, el cine y el deporte como si fuera una alfombra roja improvisada. Cámaras pendientes y redes sociales echando humo. En San Francisco, el partido entre Patriots y Seahawks ha arrancado también con su propio espectáculo paralelo: quién llega, con quién se sienta y a qué equipo anima. Y como es tradición, las primeras apariciones ya han dado que hablar incluso antes del primer touchdown.

Travis Scott abre el desfile de estrellas

El primer gran foco de atención ha sido Travis Scott, que no ha tardado en dejar claro de qué lado está: gritos de “Go Patriots” y actitud de estrella total en las gradas. Lo suyo tiene mérito logístico: ha estado en las fiestas previas de la Super Bowl, voló después a Cleveland para ver un partido de los Cavaliers en la NBA… y ha regresado a tiempo para el evento deportivo más visto del planeta. Un tour exprés digno de gira mundial. Su presencia además dispara los rumores: si finalmente no actúa o no aparece vinculado al show, resultará casi extraño, porque su nombre ya es parte del ruido mediático del fin de semana. Travis no solo asiste, convierte cualquier asiento en escenario.

Pero no ha sido el único nombre potente en aterrizar en el estadio. También han hecho acto de presencia Roger Federer, elegante como siempre incluso en un evento de fútbol americano, y Adam Sandler, fiel a su estilo relajado y demostrando que la Super Bowl es uno de esos eventos que trasciende cualquier deporte.

Y a partir de ahí, efecto dominó de estrellas. Justin Bieber y Hailey Bieber aparecieron juntos, acaparando móviles al instante y demostrando que, aunque no pisen un escenario, siguen siendo puro foco mediático.

A su llegada se sumó Kendall Jenner, que no vino sola: la modelo entró acompañada de 21 Savage, rapero estadounidense que no se pierde ninguno de estos eventos.

Añadimos a J Balvin, que llega como posible aparición en el Half time show de Bad Bunny.