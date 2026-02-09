Juan Pérez 09 FEB 2026 - 03:09h.

Más mensajes que música en un baile con un claro destinatario

San FranciscoEl latido de la música latina tiene en Bad Bunny al máximo exponente, y su poder en el Halftime Show de la Super Bowl 2026 no es más que una prolongación del mensaje de los Grammy...pero esta vez en su medio. La puesta en escena desde la representación de Puerto Rico a la unión representada de todos los países de América con el destello de los latinoamericanos fue parte del corazón del espectáculo, pero las palabras pesaron más.

Reivindicación y declaración política mediante la música, escenas y gritos de guerra. Con esa bandera entró y salió Bad Bunny del Levi's Stadium tras casi 13 minutos de actuación para dejar su sello con un mensaje de unión en el escenario más americano posible. Con 70.000 personas en el estadio y millones en casa, la música pasó a un segundo plano, el baile y sobre todo el sello de una idea se superpusieron al todo. Y eso deja huella.

Lady Gaga levantó la voz en los Grammy para decir que Bad Bunny era un tipo muy inspirador por lo que está pasando ahora en este país, y que los americanos "tenemos" mucha suerte de tener líderes como él que hablan sobre la verdad y lo que está bien. Ese mensaje lo replicó en San Francisco pero con notas musicales, con su estilo personal, y con un grito repetido en la tierra de la persona a la que critica: a Donald Trump.

Y entre todas las banderas, un mensaje. Bad Bunny clamó al cielo uno de los mensajes más icónicos del Halftime Show con una enumeración clara, sencilla y directa. "GOD BLESS AMERICA, o sea: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, Haití, Santo Domingo, Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá".

Al final de la actuación había un mensaje en los videomarcadores: 'La única cosa más poderosa que el odio es el amor'. Esa idea entremezclada a la fiesta final entre amigos con el DTMF es parte de la propuesta del puertorriqueño. En un mundo donde las deportaciones están a la orden del día en Estados Unidos, el 'Aquí Seguimos' no es sólo una frase, es un himno que Bad Bunny quiere replicar para unir al mundo entero.