El Teatro Eslava fue el protagonista de una increíble fiesta por la NFL

La reivindicación latina de Bad Bunny y el mensaje a Donald Trump en el Halftime Show de la Super Bowl 2026

Estados Unidos volvió a rendir homenaje a la NFL con una espectacular Super Bowl 2026. El partido se lo llevaron los Seattle Seahawks, que se impusieron por 29-13 a unos Patriots que recibieron la revancha de hace once años. Una noche en el que el protagonista fue Bad Bunny con un increíble show que nos trasladó a todos los países del mundo, entre ellos España.

El Teatro Eslava acogió la gran fiesta de la NFL en Madrid en una noche que terminó sobre las 05:00H de la madrugada. Lleno hasta reventar, los hinchas españoles vistieron el teatro con las camisetas de ambos equipos y disfrutaron del show que tenía preparado Apple Music.

Así fue la fiesta de la Super Bowl 2026 en Madrid

La noche comenzó con muchas sorpresas para los hinchas en un teatro que parecía traído de Estados Unidos con tantas camisetas, sudaderas y objetos de los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Una noche que comenzó con dos bailarinas bajando desde el techo en una lámpara de perlas en la que regalaron un show aéreo a los presentes.

Y si en Estados Unidos tenía el vivo de Bad Bunny, en Madrid el artista invitado fue Abraham Mateo, que puso a todos los presentes a cantar y bailar con sus temas. Un pistoletazo de salida perfecto hasta que llegó la hora del partido, cuando el silencio inundó todo el Eslava con mucha tensión entre los presentes.

Además, Apple Music quiso hacer de este partido un evento lleno de sorpresas para los presentes y realizaron varios sorteos y dinámicas, que terminaron con regalos patrocinados por los jugadores de la NFL. También hubo una charanga, al más puro estilo de España, que recorrió todo el recinto poniendo música mientras los asistentes hablaban, bebían o se hacían fotos en los photocall.

Y aunque estuvieran lejos de EEUU, los asistentes también bailaron y disfrutaron junto al show de un Bad Bunny que puso en pie a todos. Como también lo hicieron los Seattle Seahawks, que dieron una alegría a muchos españoles que les apoyaron como nunca. Sin duda, una fiesta de la Super Bowl en Madrid que parecía sacada del país americano.