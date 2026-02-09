Miguel Casado 09 FEB 2026 - 17:16h.

La deportista ha compartido un texto en sus redes sociales

Carolina Marín anuncia un retiro temporal de las redes sociales para reflexionar y cuidarse

Hace tan solo unos días, Carolina Marín se sometió a una nueva operación de rodilla en la que se le realizó una "meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de la rodilla derecha".

La deportista onubense llevaba un tiempo sintiendo molestias en su articulación y decidió pasar por el quirófano para acabar con ellas, pudiendo, además, mantener los objetivos que tenía planificados.

La intervención se desarrolló de manera correcta y ahora Carolina ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía de sus cicatrices acompañada de una profunda reflexión.

Carolina Marín se sincera en su perfil de Instagram

En el texto, la siete veces campeona de Europa y tres del mundo reconoce que durante mucho tiempo ha sido "una persona que ocultaba sus emociones y sentimientos. Siempre quise mostrar mi parte más fuerte y mi dureza", pero ahora su mentalidad ha cambiado y se ha dado cuenta "de que mostrar mi vulnerabilidad no me hace menos fuerte. Cuando miro mis rodillas, me enfrento a esa fragilidad y me gustaría compartirla con vosotros".

"Cuando miro mis rodillas veo parte de mi historia. Ya van tres operaciones en la derecha y una en la izquierda. A veces siento que parecen un lienzo en las que las cicatrices forman trazos imposibles. Si en su momento planteaba los partidos como batallas, estas podrían ser mis heridas de guerra. Cada cicatriz guarda un aprendizaje, pero también me recuerda momentos muy duros. Con el tiempo he entendido que cada herida me ha hecho más fuerte y he aprendido de cada una de ellas. Especialmente cuando llegaban los miedos o las dudas de si podría volver a coger una raqueta. Pero creer en una misma es la mejor solución cuando muchos no lo hacen".

En el tramo final del texto, Carolina ahonda en su nuevo y principal objetivo: "Cuidar mi cuerpo y tener salud para el resto de mi vida".

"Esta última herida también me está enseñando algo muy importante. Porque el deporte me lo ha dado todo y soy quien soy gracias al bádminton. Pero ahora estoy aprendiendo a priorizar mi salud por encima de cualquier meta. Por eso quise entrar de nuevo en el quirófano (ojalá sea la última vez). Hoy, mi mayor deseo es cuidar mi cuerpo y tener salud para el resto de mi vida.

He convivido con el dolor durante muchos años, algunos más intensos que otros. Mucha gente sabrá a lo que me refiero. Y ahora quiero buscar la felicidad en algo que puede parecer sencillo, pero que para mí lo significa todo: vivir mi día a día sin dolor en mis rodillas", finaliza Marín en su perfil social.